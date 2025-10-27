Công ty sản xuất cà phê giả chỉ có 0,3% hàm lượng caffeine

Lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai trực tiếp làm việc với đại diện doanh nghiệp sản xuất cà phê giả tại Công ty N.P.G.L. - Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Ngày 27-10, đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, cho biết qua giám định ban đầu, sản phẩm cà phê giả của doanh nghiệp vừa bị khám xét chỉ có 0,3% hàm lượng caffeine.

Theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5251:2015 đối với cà phê bột hiện hành, yêu cầu lý - hóa đặt ra cho sản phẩm là hàm lượng caffeine, tính theo % khối lượng, không nhỏ hơn 1%.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ thêm một đồng phạm là người trực tiếp tham gia hoạt động sản xuất trong vụ sản xuất cà phê giả tại doanh nghiệp này.

Người vừa bị bắt là Nguyễn Văn Hạnh (38 tuổi), trú tại phường An Bình, tỉnh Gia Lai.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ các sai phạm của doanh nghiệp này.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, ngày 24-10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cùng các cơ quan liên quan kiểm tra 2 cơ sở sản xuất cà phê nghi đang làm cà phê giả.

2 cơ sở này nằm trên đường Trường Sa (xã Gào), và đường Mạc Đăng Dung (phường Hội Phú), của Công ty N.P.G.L. do ông Võ Minh Tùng (47 tuổi), trú phường Hội Phú, làm giám đốc.

Qua khám xét, cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ nhiều tang vật, máy móc, nguyên liệu và tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán cà phê bột của Công ty N.P.G.L.. Bao gồm hơn 300kg cà phê thành phẩm mang nhãn hiệu T.K., gần 900kg cà phê nhân, gần 4.000kg cà phê bột đã rang, xay, trộn chờ đóng gói.

Cùng với đó là hơn 4,5 tấn nguyên, phụ liệu dùng trong sản xuất cà phê, gồm hương liệu, dầu bơ, phụ gia, hạt đậu nành, chất tạo màu. Ngoài ra, còn nhiều máy móc như máy xay, máy trộn, máy rang, máy ép bao bì, máy đóng ngày sản xuất, hạn sử dụng.

Ông Võ Minh Tùng bị Công an tỉnh Gia Lai tạm giữ hình sự để điều tra về nghi vấn sản xuất cà phê giả. Đồng thời tạm giữ tang vật là các nguyên vật liệu, thiết bị, máy móc phục vụ làm cà phê giả.

Tác giả: Tấn Lực

Nguồn tin: tuoitre.vn