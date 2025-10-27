Toyota Supra xác nhận khai tử vào năm sau, chiếc xe của ông Đặng Lê Nguyên Vũ sẽ thành hàng hiếm

Toyota đã thông báo kế hoạch dừng sản xuất dòng xe Supra vào tháng 3/2026. Động thái này không chỉ thu hút sự chú ý của giới mộ điệu mà còn làm dấy lên những đồn đoán về một người kế nhiệm xứng đáng.

Qua thông cáo báo chí ngắn gọn, Toyota đã bày tỏ lòng biết ơn đối với khách hàng đã ủng hộ mẫu xe này và cũng không giấu được sự tiếc nuối: "Về phía Supra, việc sản xuất sẽ kết thúc vào tháng 3/2026. Chúng tôi rất cảm kích trước sự ủng hộ của đông đảo khách hàng. Chúng tôi rất tiếc phải thông báo tin này cho những khách hàng đang cân nhắc mua xe".

Một chiếc Toyota Supra tại Việt Nam. Ảnh: MXH

Supra thế hệ thứ 5 được Toyota giới thiệu tại Triển lãm Ô tô Detroit năm 2019 sau gần hai thập kỷ vắng bóng. Dấu hiệu về sự trở lại của Supra đã được hé lộ từ đầu thập kỷ 2010, khi mẫu concept GT-1 được trình làng vào năm 2014.

Mẫu xe này đã ra mắt với sự hợp tác giữa Toyota và BMW, chia sẻ nền tảng và hệ thống truyền động với chiếc Z4. Ban đầu, Supra 2020 chỉ có một phiên bản động cơ I6 3.0L tăng áp mang mã hiệu B58 mạnh 335 mã lực và mô-men xoắn khoảng 500Nm. Sau đó, hãng bổ sung thêm phiên bản I4 2.0L tăng áp mang mã B48 vào năm 2021, công suất 194-258 mã lực, mô-men xoắn 320-400Nm. Thời gian đầu, xe chỉ sử dụng hộp số tự động 8 cấp ZF, nhưng sau đó hãng đã có thêm tùy chọn số sàn 6 cấp cho những người mê cảm giác cầm lái.

Động cơ Toyota Supra. Ảnh: MXH

Trước khi chính thức khai tử vào năm sau, Toyota Supra còn có thêm bản Final Edition. Phiên bản này chỉ có 600 chiếc được sản xuất, gồm 300 chiếc cho thị trường Nhật Bản và 300 chiếc cho thị trường châu Âu. Điểm khác biệt lớn nhất là xe được nâng cao sức mạnh lên 434 mã lực và 571Nm.

Tại Việt Nam hiện nay có một chiếc Toyota Supra thế hệ thứ 5 thuộc bộ sưu tập của ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Xe có màu bạc, vốn là một trong những màu yêu thích của vị chủ nhân này. Như thường lệ, 2 bên thân xe có dán chữ UN như một dấu hiệu quen thuộc. Với việc Toyota xác nhận khai thử Supra, chiếc xe của ông Vũ sẽ trở thành hàng hiếm, càng có giá trị sưu tầm.

Một số hình ảnh chiếc Toyota Supra hàng hiếm tại Việt Nam:

Tác giả: Thùy Trag

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn