Biệt thự đồ sộ như lâu đài của nhà chồng Á hậu Quỳnh Châu

Mới đây, đám cưới của Á hậu Quỳnh Châu và thiếu gia Nguyễn Ngọc Phát đã diễn ra tại TP HCM. Chồng Á hậu Quỳnh Châu sinh năm 1989, xuất thân trong gia đình có truyền thống về kinh doanh. Ảnh: Người lao động