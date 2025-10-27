Biệt thự đồ sộ như lâu đài của nhà chồng Á hậu Quỳnh Châu

Mới đây, đám cưới của Á hậu Quỳnh Châu và thiếu gia Nguyễn Ngọc Phát đã diễn ra tại TP HCM. Chồng Á hậu Quỳnh Châu sinh năm 1989, xuất thân trong gia đình có truyền thống về kinh doanh. Ảnh: Người lao động
Không chỉ gây ấn tượng bởi diện mạo xứng đôi, những hình ảnh về không gian biệt thự của gia đình chú rể ở Đồng Nai thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Ảnh: Facebook
Biệt thự nhà chồng Quỳnh Châu mang kiến trúc tân cổ điển châu Âu, sang trọng và bề thế. Ảnh: Facebook
Trong ngày cưới, cánh cổng lớn nhà chú rể cao tới hơn 5m, được kết hoa theo tone màu cổ tích. Ảnh: Facebook
Màu hoa, lá chủ yếu mang sắc xanh, nâu, cam. Ảnh: Facebook
Toàn bộ không gian được đầu tư lên tới 50.000 bông hoa hồng tươi, 2.500 bông hoa cẩm tú cầu nhập khẩu. Ảnh: Facebook
Bậc thềm để bước vào sảnh chính được trang hoàng, đính kết bằng hoa tươi cầu kỳ, hoành tráng. Ảnh: Facebook
Phòng khách sắp xếp thành khu vực tiệc sang trọng với bàn dài phủ khăn trắng, điểm xuyết tông xanh bơ dịu mắt. Ảnh: Facebook
Bên trong căn nhà có tông sáng chủ đạo. Phòng khách rộng thoáng với trần cao, đèn chùm pha lê và sàn đá cẩm thạch. Ảnh: Phunuso
Cầu thang uốn cong mềm mại gợi liên tưởng đến sảnh một khách sạn hạng sang. Ảnh: Phunuso
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn