"Bắt sóng" dấu hiệu của phụ nữ ham muốn "chuyện ấy" cao

Trong quan hệ tình dục, đại đa số đấng mày râu thường là người ra dấu hiệu trước để chị em nhận biết rằng mình muốn “Sex”. Vậy làm sao để chàng biết được dấu hiệu của phụ nữ thích quan hệ là như thế nào?

Dấu hiệu của phụ nữ thích quan hệ, ham muốn cao

Khi bạn muốn hiểu rõ hơn về biểu hiện ham muốn của phụ nữ mình yêu thương, việc nhận diện các dấu hiệu tinh tế là rất cần thiết. Vậy nên, dưới đây sẽ nhưng dấu hiệu cho thấy một người phụ nữ thích quan hệ, để từ đó bạn có thể tìm cách tạo ra những trải nghiệm tình dục thỏa mãn và vui vẻ hơn cho cả hai.





Khi phụ nữ thích quan hệ họ thường thể hiện những hành vi gợi cảm để các chàng nắm bắt.(Ảnh minh họa)

Bạn gái có dáng đi uyển chuyển

Không chỉ là hình thể, dáng đi của người phụ nữ cũng là đặc điểm để những người tinh tế có thể “bắt bài” mức độ ham muốn. Dáng đi uyển chuyển ẩn chứa đằng sau đó những bí ẩn, khơi gợi sự tò mò; khiến người khác bị hấp dẫn.

Theo các chuyên gia tâm lý, dáng đi uyển chuyển, quyến rũ thường có ở những người phụ nữ thích giao tiếp cơ thể, cuồng nhiệt, nồng nàn ở chốn riêng tư.

Người thích diện trang phục sexy

Những trang phục bó sát, khoét sâu, chất liệu xuyên thấu… thường là lựa chọn của những cô nàng có ham muốn cao. Với kiểu trang phục này, phụ nữ có thể khoe trọn những đường cong quyến rũ, tạo sự kích thích, tò mò để người đối diện dễ bị “khiêu khích”.

Phụ nữ tự tin, thích thể hiện bản thân

Dấu hiệu phụ nữ có nhu cầu sinh lý cao là những cô nàng tự tin, cá tính, có đời sống hướng ngoại. Họ rất hòa đồng, tính khí vui vẻ, trẻ trung nên thường rất được lòng người khác. Trong quan hệ yêu đương, những người phụ nữ này thường rất nhiệt thành; luôn khát khao được thỏa mãn về mặt sinh lý.

Cô nàng chủ động trong các mối quan hệ

Các chuyên gia tâm lý cho biết, những người phụ nữ tự tin, chủ động thường có nhu cầu tình dục cao hơn những người nhu mì, nhút nhát. Mong muốn thường trực của họ là thể hiện sự thông minh, nhanh nhẹn, hấp dẫn của mình với những người xung quanh; đặc biệt là bạn khác giới. Nếu bạn là người thích “sex”, có thể bạn sẽ phù hợp với những cô nàng có đặc điểm này.

Người thích chia sẻ và thoải mái trong quan niệm về tình dục

Quan niệm về tình dục ở những bạn gái có nhu cầu cao thường phóng khoáng, cởi mở hơn nhiều so với quan niệm truyền thống. Họ không quá đặt nặng vấn đề trách nhiệm, trinh tiết. Ái ân, tình dục đôi khi chỉ đơn giản vì họ tìm được đối tác phù hợp, có nhu cầu và có sự đồng cảm.

Trên đây là một số gợi ý về các dấu hiệu của phụ nữ thích quan hệ. Tuy nhiên, những dấu hiệu này chỉ mang tính chất tham khảo, không đúng hoàn toàn ở mọi người nên tùy vào nhu cầu và mong muốn của cả hai trong “cuộc yêu” để cùng thỏa mãn và làm hài lòng nhau nhé.

Ham muốn tình dục của phụ nữ bị tác động bởi nhiều yếu tố. (Ảnh minh họa)

Nhu cầu sinh lý ở phụ nữ như thế nào?

Nhu cầu sinh lý ở phụ nữ hay còn gọi là ham muốn tình dục, là một phần tự nhiên của con người và sẽ thay đổi theo thời gian. Đây là một yếu tố bản năng, nhưng cũng chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau như:

Yếu tố tâm lý

Cảm giác hạnh phúc, sự hài lòng và mức độ căng thẳng đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu tình dục của chị em. Khi tâm trạng tốt, chị em thường có nhu cầu sinh lý thường cao hơn, ngược lại stress và lo âu có thể làm họ giảm ham muốn.

Yếu tố xã hội

Mối quan hệ tình cảm và sự kết nối với đối tác đóng vai trò quan trọng. Thường chị em cảm nhận được sự gắn kết trong các mối quan hệ, bao gồm tình yêu và sự tin tưởng, có thể tăng cường nhu cầu sinh lý, trong khi nếu tình cảm của hai bạn đang xung đột hoặc mâu thuẫn có thể làm giảm ham muốn.

Yếu tố sinh học

Nồng độ hormone như Estrogen, Progesterone và Testosterone cũng là yếu tố gây ảnh hưởng đến nhu cầu tình dục. Thường nếu hormone của chị em thay đổi trong các giai đoạn khác nhau như chu kỳ kinh nguyệt, mang thai hoặc mãn kinh cũng có thể làm thay đổi ham muốn.

Yếu tố lối sống

Lối sống và thói quen sinh hoạt cũng có ảnh hưởng đến ham muốn của chị em. Một chế độ ăn uống lành mạnh và việc tránh xa bia rượu, thuốc lá có thể giúp duy trì nhu cầu sinh lý ở mức bình thường. Ngược lại, nếu họ có lối sống buông thả, thường sử dụng các chất kích thích có thể làm giảm nhu cầu đó đi rất nhiều.

Dấu hiệu ham muốn của phụ nữ rất đa dạng và có thể thay đổi tùy theo thời điểm (ví dụ: thời điểm trước và trong ngày rụng trứng thường có sự tăng hormone, khiến ham muốn tăng cao hơn).

Quan trọng nhất, các chàng nên tôn trọng, giao tiếp cởi mở và tinh tế quan sát để chắc chắn rằng cả hai đều thoải mái và sẵn sàng cho một cuộc "yêu" trọn vẹn.

