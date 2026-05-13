Xúc tiến giải phóng mặt bằng tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 3

Đó là chỉ đạo của Ông Bùi Thanh An - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An tại buổi kiểm tra tình hình thực hiện dự án Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 3 vừa diễn ra.

Theo đó, dự án Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 3 là dự án hạ tầng công nghiệp trọng điểm của tỉnh Nghệ An hiện đang được lãnh đạo tỉnh, các cấp, các ngành chỉ đạo khẩn trương xúc tiến công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng (GPMB).

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND xã Hưng Nguyên Hoàng Anh Tiến cho biết, trong quá trình triển khai công tác GPMB, địa phương tiếp tục tập trung tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc cần được tỉnh xem xét tháo gỡ kịp thời.

Liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại dự án KCN VSIP Nghệ An 3, việc phê duyệt phương án bồi thường hiện vẫn chưa thể thực hiện do còn thiếu Bảng giá đất đối với một số vị trí thu hồi. Do đó, địa phương kiến nghị UBND tỉnh này sớm ban hành, bổ sung Bảng giá đất để làm căn cứ phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và giao đất tái định cư cho các hộ dân đủ điều kiện theo quy định.

Cùng với công tác GPMB, Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An đang tích cực tham mưu phương án xác định điểm xả thải và nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý, đảm bảo đúng quy định và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An.

Về phương án cung cấp nước: Dự kiến KCN VSIP Nghệ An 3 cần 18.000 m3 nước/ngày đêm. Hiện tại, tuyến ống D500 hiện hữu đang có nguy cơ quá tải nếu cung cấp đồng thời cho 02 dự án KCN VSIP 1 và KCN VSIP Nghệ An 3 để phục vụ sản xuất và phòng cháy, chữa cháy. Công ty CP Cấp nước Nghệ An đã được yêu cầu có phương án cải tạo, nâng cấp đường ống và nâng công suất các nhà máy nước Cầu Bạch, Hưng Nguyên để đáp ứng nhu cầu.

Về hạ tầng điện, Sở Tài chính Nghệ An đang xem xét bổ sung Trạm biến áp 110/22kV - 2x63MVA vào quy hoạch tỉnh để đảm bảo cung cấp điện ổn định cho KCN.

Đối với mỏ vật liệu, UBND tỉnh Nghệ An đã phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại mỏ đất rú Cũ (xóm Long Bình, xã Nam Đàn) và mỏ cát tại xã Thuần Trung để ưu tiên cung cấp vật liệu cho dự án.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An đã trao đổi về phương án xả thải dự án KCN VSIP Nghệ An 3 đồng thời trao đổi về việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Trong đó, đối với một số khu vực đất chưa có giá trong Bảng giá đất, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Duy Nhật cho biết, theo quy định của pháp luật về đất đai hiện hành cho phép áp dụng giá đất của khu vực liền kề đã có giá để thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và UBND xã Hưng Nguyên tổ chức đối thoại với các hộ dân trước ngày 20/5.

Việc đối thoại phải bảo đảm dân chủ, cầu thị, thống kê đầy đủ các kiến nghị của người dân; các cơ quan liên quan cần chuẩn bị kỹ nội dung, phương án trả lời cụ thể, rõ ràng. Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với địa phương bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình tổ chức đối thoại.

Phó Chủ tịch Bùi Thanh An cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, hỗ trợ UBND xã Hưng Nguyên hoàn thiện các thủ tục GPMB; khẩn trương rà soát, điều chỉnh các quy định liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; sớm xây dựng bảng giá đất mới nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, ông An đề nghị UBND xã Hưng Nguyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục bồi thường; phấn đấu đến ngày 30/6 cơ bản hoàn thành công tác GPMB dự án. Đồng thời đề nghị Nhà đầu tư cần chủ động bố trí kinh phí, linh hoạt cơ cấu nguồn vốn để bảo đảm tiến độ chi trả, giải ngân ngay khi đủ điều kiện, tạo mặt bằng sạch phục vụ triển khai dự án trong thời gian sớm nhất.

Phó Chủ tịch Bùi Thanh An cũng yêu cầu tiếp tục rà soát, đảm bảo phương án tiếp nhận nguồn nước thải, yêu cầu việc thẩm định, thẩm duyệt hồ sơ môi trường phải hoàn thành sớm, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để sẵn sàng khởi công dự án ngay sau khi hoàn tất các nội dung. Bên cạnh đó, cần đảm bảo phương án sẵn sàng về nguồn vật liệu phục vụ dự án và hạ tầng cấp nước sạch cho KCN VSIP Nghệ An 3.

Tác giả: Thái Hoà

Nguồn tin: baodautu.vn