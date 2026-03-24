Hưng Nguyên (Nghệ An) thông tin về chủ trương và chính sách hỗ trợ bồi thường khi thực hiện Dự án VSIP Nghệ An 3

Tham dự có đại diện Ban xây dựng Đảng, MTTQ Việt Nam xã, lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND; Phòng Kinh tế, Ban Quản lý dự án xã, Bí thư, Trưởng xóm, Trưởng Ban Công tác mặt trận xóm Hưng Thịnh và các hộ dân có bị ảnh hưởng.

Tại các hội nghị, đại diện Ban Quản lý dự án đã thông tin về chủ trương dự án, cũng như mục đích, ý nghĩa, tầm quan trong của dự án; Các quy định của Nhà nước về chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất.

Theo Quyết định đầu tư, khu công nghiệp có quy mô khoảng 181,12 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 1.325 tỷ đồng. Dự án được định hướng xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp nhằm thu hút các ngành công nghiệp hỗ trợ, điện tử, cơ khí chính xác và các lĩnh vực sản xuất có hàm lượng công nghệ cao.

Để triển khai dự án theo đúng quy định, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành Nghị quyết số 41/NQ-HĐND thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Trong đó có dự án Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 3 với diện tích thu hồi khoảng 181 ha, gồm gần 150 ha đất trồng lúa. Khi đi vào hoạt động, VSIP Nghệ An 3 dự kiến thu hút hàng chục dự án FDI và DDI, tạo việc làm cho khoảng 20.000 lao động, đóng góp đáng kể vào ngân sách địa phương.

Sau khi được thông tin về chủ trương và cơ chế bồi thường, các hộ dân ảnh hưởng bởi dự án đều đồng thuận chủ trương của dự án VSIP Nghệ An 3. Tuy nhiên một số hộ dân cũng có những tâm tư, nguyện vọng với lãnh đạo xã Hưng Nguyên đề xuất với cấp trên về cơ chế chính sách bồi thường. Người dân cũng có ý kiến khi các công ty về đầu tư phải đảm bảo môi trường, khi công trình thi công cần phải lưu ý đến đường đường dẫn nước sinh hoạt của người dân, xác định rõ nguồn gốc đất,..

Phát biểu và kết luận cuộc họp, đồng chí Hoàng Anh Tiến- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hưng Nguyên nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án và khẳng định: Công tác bồi thường sẽ được các cơ quan chức năng triển khai theo đúng quy định, đồng thời bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân trong phạm vi dự án. Đồng thời, đồng chí Chủ tịch UBND xã giao cho phòng Kinh tế, Ban Quản lý dự án trao đổi trực tiếp với người dân trong quá trình thực hiện, triển khai dự án./.

Tác giả: Kiều Hoa

