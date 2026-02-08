Xuất hiện bàn thua ngớ ngẩn nhất ở Việt Nam trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Thủ môn Tiến Tạo của Phú Thọ mắc sai lầm

VIDEO: Xuất hiện bàn thua ngớ ngẩn nhất ở Việt Nam

Chiều 7/2, các trận đấu thuộc vòng 9 giải hạng Nhất Quốc gia 2025/26 tiếp tục diễn ra. Trên sân nhà, Quy Nhơn United tiếp đón CLB Phú Thọ. Lần lượt Đào Gia Việt và Nguyễn Đức Hữu giúp đội bóng đất Võ có thắng lợi trên sân nhà. Đáng chú ý, pha lập công của Gia Việt có… công lao không nhỏ của thủ môn sinh năm 1991 - Nguyễn Tiến Tạo.

Theo đó, ở bàn thắng kể trên, thủ môn Tiến Tạo liên tục giả vờ thực hiện động tác cúi xuống để ôm bóng nhằm tạo chiêu trò tâm lý với Gia Việt nơi vòng cấm địa. Tuy nhiên, trong một lần thực hiện động tác giả, găng tay của Tiến Tạo đã khẽ chạm nhẹ vào bóng. Chỉ chờ có thế, Gia Việt lập tức tắc bóng, băng lên rồi dứt điểm vào gôn trống trong sự thẫn thờ và ngỡ ngàng của Tiến Tạo.

Đây có thể xem là bàn thắng độc lạ nhất, đồng thời là bàn thua cay đắng và ngớ ngẩn nhất của giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam mùa 2025/26 tính đến hiện tại, trước khi Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 diễn ra.

Hiện Quy Nhơn United đang xếp thứ 5 trên BXH với 14 điểm. Xuân Thiện Phú Thọ đứng thứ 9 với 9 điểm.

Tác giả: Vy Cầm

Nguồn tin: bongdaplus.vn