“Xuân yêu thương 2026” đến với 400 bệnh nhân ung thư ở Nghệ An

Chương trình “Xuân yêu thương 2026” hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống ung thư 4/2 được Bệnh viện Ung bướu Nghệ An tổ chức nhằm hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.

Chương trình “Xuân yêu thương 2026” hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống ung thư 4/2. (Ảnh: Bá Thăng)

Tại chương trình, các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đã trực tiếp trao tiền mặt, quà tặng đến tận tay người bệnh.

Phát biểu tại chương trình, ông Phạm Vĩnh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An nhấn mạnh, Ngày Thế giới phòng chống ung thư 4/2 là dịp để nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng ngừa, phát hiện sớm và điều trị ung thư; đồng thời khẳng định, bên cạnh công tác chuyên môn, việc chăm lo đời sống tinh thần, hỗ trợ vật chất cho người bệnh có ý nghĩa quan trọng, góp phần giúp bệnh nhân yên tâm điều trị.

Ông Phạm Vĩnh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. (Ảnh: Bá Thăng)

Trong năm 2025, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đã tổ chức 7 chương trình từ thiện, kết nối 152 lượt đoàn thiện nguyện, hỗ trợ 7.739 lượt bệnh nhân với tổng giá trị tiền và hiện vật hơn 3,39 tỷ đồng. Ngoài hỗ trợ tiền mặt, bệnh viện còn duy trì các hoạt động thiết thực như cắt tóc miễn phí hằng tuần cho hơn 1.000 lượt bệnh nhân; hỗ trợ 4.085 suất cơm từ thiện; kêu gọi 195 bộ tóc giả, cùng nhiều hiện vật phục vụ người bệnh.

Trao quà cho bệnh nhân trong chương trình “Xuân yêu thương 2026”. (Ảnh: Bá Thăng)

Chương trình “Xuân yêu thương” được Bệnh viện Ung bướu Nghệ An duy trì tổ chức hàng năm, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, chung tay cùng cộng đồng chăm lo cho bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn trong mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: vov.vn