Xuân ấm áp tại Trung tâm tạo việc làm người khuyết tật Nghệ An

Trung tâm tạo việc làm người khuyết tật Nghệ An có trụ sở đóng tại số 25B, Trương Hán Siêu, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. Hiện tại, trung tâm có hơn 40 người, chủ yếu làm đóng tăm, khắc bút, trồng nấm và may mặc.

Trung tâm được xem như là ngôi nhà chung của hàng chục người khuyết tật. Tại đây, những con người này đang cùng nhau cố gắng vươn lên để chiến thắng số phận. Họ muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình để làm ra những sản phẩm có thể mang lại kinh tế....

Những món quà nhân ái trong ngày cận Tết làm ấm hơn không khí xuân tại Trung tâm tạo việc làm người khuyết tật Nghệ An

Trong sáng nay, rất nhiều đoàn thiện nguyện đã trở về trung tâm để gửi những món quà Tết đầy ý nghĩa đến những người khuyết tật. Bà Nguyễn Thu Hà, đại diện CLB Nữ doanh nhân Thành Vinh cho biết: “Những món quà của CLB là tình cảm mà chị em chúng tôi gửi đến những người khuyết tật ở trung tâm với mong muốn sẽ sẻ chia phần nào đó khó khăn mong mọi người có cái tết ấm áp hơn”.



Ông Đào Thanh Toại, Giám đốc Trung tâm tạo việc làm người khuyết tật Nghệ An cho biết, những món quà Tết mà các mạnh thường quân gửi tặng trung tâm là những tấm lòng mà chúng tôi rất trân quý và biết ơn. Những món quà này sẽ giúp các thành viên trong trung tâm có cái Tết đầm ấm hơn.

Một số hình ảnh các đoàn trao quà từ thiện tại Trung tâm tạo việc làm người khuyết tật Nghệ An:

Tác giả: An Phạm

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn