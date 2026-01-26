Mang "Xuân yêu thương – Tết sẻ chia” đến với bệnh nhân tâm thần Nghệ An

Khi mùa xuân đang về trên khắp mọi nẻo đường, vẫn còn đó những bệnh nhân phải đón Tết trong hành trình điều trị dài ngày, mang theo nhiều thiệt thòi và khó khăn.

Với bệnh nhân tâm thần, mỗi người là một câu chuyện, mỗi hoàn cảnh mà nói ra có khi nỗi đau thắt ruột. Động viên người bệnh tâm thần cũng chính là động viên người thân họ, tạo động lực để họ nén cảm xúc, tiếp tục hành trình với đầy gian nan và thử thách với người thân của mình.

Hi vọng đêm nhạc “Xuân yêu thương – Tết sẻ chia 2026” sẽ mang lại thật nhiều những sự chung tay, sẻ chia với những người đang phải điều trị tại bệnh viện Tâm thần Nghệ An

“Xuân yêu thương – Tết sẻ chia 2026” là chương trình ca nhạc được tổ chức bài bản, hướng đến những giá trị nhân văn cao đẹp. Chương trình không chỉ là nguồn động viên tinh thần cho người bệnh mà còn qua đó, những người tổ chức còn muốn gửi đến thông điệp yêu thương, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái từ cộng đồng.

Chương trình là nhịp cầu kết nối những tấm lòng nhân ái, nhằm gây quỹ hỗ trợ, động viên tinh thần và chăm lo đời sống vật chất cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán.

Chương trình sẽ được tổ chức vào lúc 18h00, tối ngày 6/2/2026 tại Bệnh viện Tâm thần Nghệ An.

Với mong muốn sẽ có thêm nhiều tấm lòng thiện nguyện cùng đồng hành để mang lại nhiều món quà đến với người bệnh, Bệnh viện Tâm thần Nghệ An trân trọng kính mời Quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm đến tham dự chương trình và mở rộng những cánh tay yêu thương đến những người bệnh chịu nhiệt thiệt thòi hơn chúng ta.

Mọi sự quan tâm, tham gia và ủng hộ xin vui lòng liên hệ: Tổ Công tác xã hội – Bệnh viện Tâm thần Nghệ An SĐT: 0931 388 655 Số tài khoản: 120000101061 - TK Công đoàn Bệnh viện Tâm thần Nghệ An - Ngân hàng VietinBank

