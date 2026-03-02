Tiểu sử quyền Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn

Tác giả: Tâm Thảo - Vũ Tuân
Nguồn tin: vnexpress.net
Trước khi được giao quyền Bộ trưởng, PGS Hoàng Minh Sơn từng là Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo và Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.
Tác giả: Tâm Thảo - Vũ Tuân
Nguồn tin: vnexpress.net
Ông Nguyễn Đình Khang làm Thứ trưởng thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo
Chủ tịch Quốc hội: Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI dành gần 1 tuần làm công tác nhân sự
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng
PGS.TS Hoàng Minh Sơn được giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh
Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự Lễ ra quân Tháng Thanh niên tại Hà Tĩnh
Ông Trần Hồng Thái điều hành Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam