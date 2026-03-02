Tiểu sử quyền Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn

Trong nước

Trước khi được giao quyền Bộ trưởng, PGS Hoàng Minh Sơn từng là Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo và Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.