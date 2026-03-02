Danh tính đô vật điển trai gây sốt sới vật hội làng

Your browser does not support the video tag.

Đô vật điển trai gây sốt hội làng đầu năm Nguyễn Văn Tiền (sinh năm 2004) được nhiều người tìm kiếm sau khi tham dự hội vật làng Triều Khúc (Hà Nội) nhờ vẻ ngoài điển trai.

Chiều 26/2, hội vật làng Triều Khúc (Hà Nội) thu hút nhiều người dân địa phương và du khách nhờ sự xuất hiện của nhiều đô vật trẻ, có kỹ thuật ấn tượng.

Trong đó, Nguyễn Văn Tiền (sinh năm 2004, quê Bắc Ninh) nhận được nhiều tràng pháo tay cổ vũ mỗi khi bước vào sới. Nhờ vẻ ngoài điển trai, một số video ghi lại cảnh anh thi đấu còn lan truyền trên mạng xã hội với hàng trăm nghìn lượt xem cùng bình luận xin thông tin cá nhân.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Văn Tiền cho biết anh nhận lời mời tham dự hội làng Triều Khúc từ một người bạn, cũng là hội đầu tiên anh khai xuân sau Tết Nguyên đán. Trong ngày 26/2, Tiền góp mặt trong hai trận đấu và đều giành chiến thắng trong tiếng vỗ tay tán thưởng của khán giả.

"Ở trận đầu tiên, tôi gặp đối thủ khá cân sức. Bạn ấy rất khỏe, nhanh nhẹn khiến tôi phải chật vật mới có thể đánh bại", anh kể.

Sau ngày hội, khi hình ảnh bản thân lan truyền trên mạng, đô vật sinh năm 2004 cũng được bạn bè báo tin và cảm thấy bất ngờ, đồng thời có chút ngại ngùng khi nhận nhiều lời khen ngợi từ người lạ.

Văn Tiền là vận động viên jujitsu chuyên nghiệp, từng giành nhiều huy chương tại các giải đấu.

Thực tế, Tiền không phải "tay mơ" hay lạ lẫm với sới vật hay bộ môn vật cổ truyền của dân tộc. Sinh ra và lớn lên ở vùng đất nhiều lễ hội Bắc Ninh, anh được tiếp xúc với bộ môn này từ cấp 1 và dành thời gian rèn luyện, vừa để tiếp nối văn hóa, vừa nâng cao sức khỏe bản thân.

"Tôi tập môn vật truyền thống trong khoảng 3 năm và cảm thấy khá thích. Bộ môn này cần kết hợp nhiều yếu tố, từ sức khỏe thể chất, tinh thần tốt và các kỹ thuật khéo léo", anh chia sẻ.

Văn Tiền cũng lựa chọn theo đuổi thể thao chuyên nghiệp khi là vận động viên bộ môn Jujitsu, đồng thời theo học ngành Huấn luyện thể thao, chuyên ngành Vật tại Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh.

Bắt đầu thi đấu từ năm 2022, Văn Tiền từng giành huy chương đồng giải Cup các câu lạc bộ toàn quốc 2022, huy chương bạc Giải trẻ quốc gia 2023, huy chương bạc giải Vô địch Jujitsu Đông Nam Á 2025, huy chương bạc giải Vô địch Jujitsu quốc gia 2025 (nội dung fighting), huy chương bạc giải Cup các câu lạc bộ Jujitsu quốc gia 2025...

Nhận nhiều lời tán dương sự linh hoạt, hình thể khỏe khoắn khi thi đấu ở hội làng, đô vật 22 tuổi bày tỏ đó là thành quả của thời gian dài tập luyện cùng đam mê thể thao. Hàng ngày, bên cạnh thời gian tập luyện kỹ thuật cùng đồng đội, anh đều dành thời gian tập các bài bổ trợ sức khỏe, sức bền.

Sắp tới, vì tập trung cho các giải đấu trong năm, Văn Tiền sẽ tạm ngừng tham dự các lễ hội.

"Mùa hội năm sau, tôi hy vọng sẽ có cơ duyên để quay trở lại sới vật làng", anh nói.

