83 chuyến bay bị ảnh hưởng bởi flycam trong một tuần

Từ mùng 1 đến mùng 8 tháng giêng (17-24/2), nhà chức trách ghi nhận 6 vụ thiết bị bay không người lái (UAV), thường gọi là flycam, hoạt động trái phép gần đầu thềm đường cất hạ cánh của Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. Sự việc buộc 83 chuyến bay phải bay chờ, tạm dừng khai thác, đổi đường cất hạ cánh hoặc chuyển sang sân bay dự bị.

Ngày 1/3, đại diện cảng đánh giá các flycam uy hiếp nghiêm trọng an toàn bay, gây thiệt hại kinh tế cho hãng hàng không, ảnh hưởng lịch trình của hàng nghìn hành khách và hình ảnh điểm đến Đà Nẵng.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, cảng đã phối hợp công an, quân đội và chính quyền địa phương triển khai biện pháp đối phó, truy vết nguồn phát UAV, xử lý 7 trường hợp vi phạm, thu giữ tang vật liên quan. Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã có thư cảm ơn Công an TP Đà Nẵng vì phối hợp xử lý.

Ngoài ra, ngày 26/2, tại phường An Hải, cách sân bay khoảng 4-6 km, Ban Chỉ huy quân sự phường phối hợp Tổ Quân báo - Trinh sát (Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng) kiểm tra, lập biên bản hai người nước ngoài sử dụng flycam DJI Mini 5 Pro và Neo 2 khi chưa đăng ký, xin phép. Tổ công tác yêu cầu dừng bay, lập biên bản và báo cáo cấp trên xử lý theo thẩm quyền.

Một người nước ngoài bị phát hiện bay flycam tại khu vực biển Đà Nẵng, ngày 26/2. Ảnh: Phường An Hải

Theo Nghị định 288/2025, hành vi bay không phép, xâm nhập khu vực cấm hoặc không chấp hành kiểm soát có thể bị phạt 30-40 triệu đồng và tịch thu phương tiện.

Báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam cho thấy từ tháng 9/2025 đến tháng 2/2026, khu vực lân cận sân bay Đà Nẵng liên tiếp xuất hiện UAV xâm nhập trái phép vùng trời tàu bay cất, hạ cánh ở cự ly 3-12 hải lý, độ cao 1.000-3.800 feet, tiềm ẩn nguy cơ va chạm.

Bộ Xây dựng đã đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các địa phương tăng cường giám sát UAV, thiết lập cơ chế phối hợp thường trực giữa quân đội, công an và ngành hàng không để cảnh báo sớm, xử lý kịp thời tình huống xâm nhập trái phép. Bộ đánh giá các vụ việc có xu hướng diễn biến phức tạp, cho thấy việc kiểm soát UAV gần sân bay chưa thực sự hiệu quả, tiềm ẩn rủi ro an ninh, an toàn bay.

Hiện Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng bố trí trực 24/24h tại các trạm quan sát, lập tổ tuần tra chuyên trách tại phường, xã; trang bị súng chế áp UAV, kiểm soát chặt khu vui chơi, sự kiện đông người, danh lam thắng cảnh và vùng cấm, hạn chế bay. Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cùng Sư đoàn Phòng không 375 và Sư đoàn Không quân 372 được yêu cầu sẵn sàng điều động lực lượng, phương tiện chế áp khi phát hiện UAV xâm nhập.

Kỹ sư Trần Thắng, từng làm việc tại hãng động cơ máy bay Pratt & Whitney giai đoạn 2000-2020, cho biết động cơ phản lực tạo lực hút rất lớn khi hoạt động, đặc biệt ở giai đoạn cất và hạ cánh. Năm 2009, chim bị hút vào cả hai động cơ máy bay của US Airways, buộc phi công hạ cánh khẩn xuống sông Hudson. UAV có nhiều chi tiết kim loại, pin và linh kiện cứng nên rủi ro còn cao hơn, nhất là với sân bay nằm trong đô thị như Đà Nẵng.

Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng khuyến cáo tổ chức, cá nhân không tự ý sử dụng thiết bị bay không người lái tại khu vực sân bay, công trình quốc phòng - an ninh và vùng cấm, hạn chế bay; người dân phát hiện vi phạm cần báo ngay cơ quan chức năng.

Tác giả: Nguyễn Đông

Nguồn tin: vnexpress.net