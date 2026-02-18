Thời gian:
Công an xã Đức Châu tặng quà Tết con đỡ đầu

Chi hội Phụ nữ và Chi đoàn Công an xã Đức Châu vừa tham gia cùng Đoàn công tác của Hội Phụ nữ xã tổ chức thăm hỏi, tặng quà em Nguyễn Tấn Sang là con đỡ đầu của Công an xã.

Tại buổi gặp mặt, Đoàn công tác ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình học tập, đồng thời tặng quà hỗ trợ em Nguyễn Tấn Sang. Qua đó, góp phần tiếp thêm động lực để em vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Công an xã Đức Châu tặng quà em Nguyễn Tấn Sang

Em Nguyễn Tấn Sang (sinh năm 2017), trú tại xóm Đồng Hà, xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An mồ côi bố từ sớm. Thấu hiểu và cảm thương hoàn cảnh của em, năm 2025, Công an xã Đức Châu nhận đỡ đầu với mức hỗ trợ 6 triệu đồng/năm.

