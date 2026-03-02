Du khách Việt kể chuyện 'mắc kẹt' ở Trung Đông

Nam blogger Lý Thành Cơ cập nhật tình hình tại Jordan trên trang cá nhân - Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Sáng 28-2, Israel phát động chiến dịch tấn công "phủ đầu" vào thủ đô Tehran và nhiều khu vực khác ở Iran. Cùng lúc, Mỹ tham chiến hỗ trợ Israel chống lại Iran.

Ngày 1-3, tình hình tại khu vực Trung Đông tiếp tục leo thang khi lãnh tụ tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei - được thông báo là đã thiệt mạng sau vụ tấn công của Mỹ và Israel.

Bay tới Ai Cập vào ngày 20-2 và đang trong hành trình khám phá Jordan, blogger Lý Thành Cơ (TP.HCM) cùng nhóm bạn đã có trải nghiệm không thể nào quên khi chuyến du lịch có thêm tiếng chiến đấu cơ "rít" trên bầu trời.

Theo blogger Lý Thành Cơ, từ ngày 28-2, trên bầu trời liên tục có tiếng máy bay phản lực. Đến thời điểm hiện tại, nam blogger vẫn đang ở sa mạc Wadi Rum (Jordan) do chuyến bay dự kiến khởi hành tại Dubai bị hủy. Lần đầu tiên "mắc kẹt" trong tình cảnh trên khiến Thành Cơ có đôi chút lo lắng.

Dự kiến để về Việt Nam, Lý Thành Cơ phải thay đổi lịch trình, bay đến Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), sau đó bay về Việt Nam.

"Hiện tại mình đang ở giữa sa mạc nên an toàn, chuyến bay tuy bị delay 1 - 2 ngày, nhưng cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Chi phí phát sinh chủ yếu chỉ thêm một đêm khách sạn.

Hãng bay cũng đã hỗ trợ đổi chuyến bay miễn phí rồi. Theo quan sát của mình hiện tại ở Jordan cũng không còn nhiều khách du lịch", Thành Cơ chia sẻ.

Chuyến đi đến Jordan của Thành Cơ đã bước sang ngày thứ 5, theo kế hoạch Thành Cơ sẽ di chuyển đế Biển Chết và quay lại thủ đô của Jordan, sau đó đến Dubai để quay về Việt Nam.

Tuy nhiên tình hình chiến sự căng thẳng ở khu vực này đã khiến lịch trình của nam blogger thay đổi để đảm bảo an toàn.

Jordan nằm giữa Israel và Iran - Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Ngày 1-3, Cơ quan Hàng không dân dụng UAE (GCAA) thông báo nước này sẽ chi trả toàn bộ chi phí lưu trú cho các hành khách bị ảnh hưởng hoặc bị mắc kẹt, đảm bảo duy trì các dịch vụ thiết yếu trong thời gian điều chỉnh hoạt động bay.

Hành khách được bố trí chỗ ở tạm thời, được cung cấp bữa ăn và đồ uống, đồng thời được hỗ trợ làm thủ tục đổi vé theo các kế hoạch vận hành đã được phê duyệt.

Hành khách quá cảnh cũng sẽ được bố trí chỗ ở tạm thời và hoàn tất thủ tục theo quy định.

Trong vài giờ qua, các sân bay và hãng hàng không quốc gia UAE đã xử lý khoảng 20.200 hành khách bị ảnh hưởng do thay đổi lịch bay.

GCAA kêu gọi hành khách theo dõi các cập nhật chính thức và liên hệ trực tiếp với hãng hàng không để nắm thông tin mới nhất về chuyến bay.

Tối 28-2, Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam "không đến Iran và Israel vào thời điểm hiện tại, không đến khu vực lân cận chịu ảnh hưởng của xung đột nếu không thực sự cần thiết". Công dân Việt Nam đang ở Iran và Israel và các khu vực lân cận chịu ảnh hưởng của xung đột cần giữ liên hệ, theo dõi thường xuyên thông tin của cơ quan đại diện Việt Nam tại Iran và Israel, chấp hành nghiêm quy định của chính quyền sở tại về đi lại cũng như cảnh báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Tác giả: Nguyễn Hiền

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ