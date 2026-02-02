Dàn ca sỹ trẻ ở Nghệ An "đổ bộ" đêm nhạc Xuân Yêu Thương - Tết sẻ chia 2026

Xuân yêu thương – Tết sẻ chia 2026” là chương trình ca nhạc được tổ chức bài bản, hướng đến những giá trị nhân văn cao đẹp. Chương trình không chỉ là nguồn động viên tinh thần cho người bệnh mà còn qua đó, những người tổ chức còn muốn gửi đến thông điệp yêu thương, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái từ cộng đồng.

Dàn ca sỹ trẻ ở Nghệ An xác nhận sẽ tham gia đêm nhạc Xuân yêu thương - Tết sẻ chia 2026

Chương trình là nhịp cầu kết nối những tấm lòng nhân ái, nhằm gây quỹ hỗ trợ, động viên tinh thần và chăm lo đời sống vật chất cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán.

Đêm nhạc thiện nguyện sẽ được tổ chức vào tối ngày 6/2/2026 tại Bệnh viện Tâm thần Nghệ An. Chỉ còn ít ngày nữa thôi đêm nhạc sẽ diễn ra, đến hiện tại, dàn ca sỹ trẻ ở Nghệ An như: ca sỹ Quỳnh Trang, ca sỹ Minh Tuấn, ca sỹ Thanh Nga, ca sỹ Hoàng Yến, ca sỹ Ngọc Huyền đã xác nhận sẽ tham gia sân khấu của đêm nhạc thiện nguyện Xuân Yêu thương - Tết sẻ chia 2026.

Hi vọng, đêm nhạc sẽ nhận được thật nhiều hơn nữa sự đồng hành của thật nhiều tấm lòng thiện nguyện để mang lại nhiều những món quà Tết mang lại nhiều sự sẻ chia đến với các bệnh nhân tâm thần.

Mọi sự quan tâm, tham gia và ủng hộ xin vui lòng liên hệ: Tổ Công tác xã hội – Bệnh viện Tâm thần Nghệ An SĐT: 0931388655 Số tài khoản: 120000151270 - Bệnh viện Tâm thần Nghệ An - Ngân hàng VietinBank

Tác giả: Phạm An

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn