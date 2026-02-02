Xuân Yêu Thương mùa thứ 8: Hoàn Mỹ Vinh tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng

Đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh thăm khám sức khỏe miễn phí cho người dân xã Minh Hợp, tỉnh Nghệ An.

Đây là năm thứ 8 chương trình Xuân yêu thương được Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh duy trì, trở thành hoạt động thiện nguyện thường niên, thể hiện sự gắn bó và đồng hành lâu dài của bệnh viện trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đặc biệt tại các địa bàn còn nhiều khó khăn.

Thăm khám đa chuyên khoa - hỗ trợ thiết thực cho người dân địa phương

Trong ngày 24/01/2026, đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh - thành viên của Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ với các thương hiệu: Hoàn Mỹ, Hạnh Phúc, Thuận Mỹ - đã trực tiếp thăm khám và tư vấn sức khỏe miễn phí cho người dân xã Minh Hợp với nhiều chuyên khoa, tập trung vào các bệnh lý thường gặp trong cộng đồng. Các nội dung khám bao gồm: Nhi khoa tổng quát, Nội - Ngoại tổng quát, Tai Mũi Họng (khám và nội soi), cùng các dịch vụ siêu âm ổ bụng, siêu âm tuyến giáp nhằm hỗ trợ phát hiện sớm những bất thường về sức khỏe.

Bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh thực hiện khám Tai Mũi Họng cho người dân địa phương.

Bên cạnh hoạt động thăm khám, người dân còn được cấp phát thuốc miễn phí, hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, đúng cách và tư vấn cách chăm sóc sức khỏe tại nhà. Các hoạt động này góp phần nâng cao nhận thức phòng bệnh, hỗ trợ người dân chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Người dân xã Minh Hợp được tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí trong chương trình Xuân yêu thương 2026

Lan tỏa yêu thương - gắn kết trách nhiệm xã hội

Song song với hoạt động chuyên môn, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh tham gia chương trình trao quà “Xuân yêu thương 2026”, gửi tặng những phần quà thiết thực đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Minh Hợp. Mỗi phần quà không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn là sự động viên tinh thần, góp phần mang đến không khí Tết ấm áp, sẻ chia.

Trao quà Xuân yêu thương 2026 cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Minh Hợp

Kiên trì thực hiện sứ mệnh vì cộng đồng

Thông qua chương trình Xuân yêu thương mùa thứ 8, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh tiếp tục thể hiện vai trò của một cơ sở y tế lấy người bệnh làm trung tâm, không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn song hành cùng thực hiện trách nhiệm xã hội. Việc duy trì đều đặn các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng qua nhiều năm cho thấy sự bền bỉ của bệnh viện trong cam kết đồng hành cùng người dân địa phương.

Xuân yêu thương không chỉ là một hoạt động thiện nguyện thường niên, mà còn là hành trình kết nối giữa bệnh viện và cộng đồng, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Tác giả: Thọ Nguyễn

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn