Khách sạn biểu tượng của Dubai cháy do trúng mảnh vỡ từ drone Iran

Burj Al Arab, một trong nhiều công trình tại Dubai, bị hư hại trong ngày 28/2 trong bối cảnh Mỹ và Israel không kích Iran, kéo theo các đòn trả đũa, ảnh hưởng trên diện rộng ở khu vực.

Văn phòng Truyền thông Dubai chiều qua đã xác nhận một máy bay không người lái của Iran đã bị đánh chặn, mảnh vỡ rơi xuống bề mặt bên ngoài của tòa tháp gây ra đám cháy. Lực lượng Phòng vệ Dân sự có mặt ngay lập tức và khống chế ngọn lửa. "Không có thương vong được ghi nhận", phía Dubai cho biết.

Cháy tại khách sạn Burj Al Arab. Video: Independent

Giới chức cho biết mảnh vỡ từ một vụ đánh chặn trên không cũng gây cháy tại cảng Jebel Ali. Một đám cháy khác bùng phát bên ngoài khách sạn Fairmont The Palm, thuộc khu vực Palm Jumeirah, sau khi bị "vật thể bay tấn công".

Dubai International Airport (DXB), một trong những trung tâm hàng không nhộn nhịp nhất thế giới, cũng bị hư hại do "nghi ngờ trúng đòn tấn công từ trên không", khiến một khu vực nhà chờ bị hư hỏng nhẹ và 4 nhân viên bị thương, đang được điều trị. Toàn bộ hoạt động bay tại DXB và Al Maktoum International Airport (DWC) tạm dừng cho đến khi có thông báo mới.

Khách sạn Burj Al Arab ở Dubai. Ảnh: Experienced Travellers

Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nhiều UAV (máy bay không người lái) lao vào các tòa nhà cao tầng, gây ra những tiếng nổ lớn. Tuy nhiên giới chức Dubai cho biết một số video quay cảnh khói bốc lên từ tòa Burj Khalifa là hình ảnh cũ, không phản ánh tình hình hiện tại. Du khách và người dân cần tỉnh táo trước các thông tin giả, sai lệch.

Nằm trên hòn đảo nhân tạo cách bờ biển Jumeirah 280 m, khách sạn Burj Al Arab cao 321 m với hình dáng mô phỏng cánh buồm dhow truyền thống. Công trình kết nối với đất liền qua một cây cầu riêng biệt, từng giữ vị trí khách sạn cao nhất thế giới tại thời điểm khánh thành.

Điểm khác biệt của Burj Al Arab nằm ở cấu trúc 202 căn hộ thông tầng (duplex), thay vì các phòng đơn tiêu chuẩn. Tòa nhà sử dụng khoảng 1.790 m2 lá vàng 24K để trang trí. Hệ thống dịch vụ tại đây bao gồm đội xe Rolls-Royce đưa đón khách, quản gia riêng cho từng phòng và nhà hàng Al Mahara với bể cá bao quanh.

Trên đỉnh tòa nhà là sân đỗ trực thăng, nơi từng tổ chức các sự kiện thể thao biểu diễn của các vận động viên quần vợt và golf thế giới. Với sự kết hợp giữa kỹ thuật xây dựng trên biển và các tiêu chuẩn dịch vụ cao cấp, Burj Al Arab hiện là một trong những công trình nhận diện thương hiệu chính của Dubai.

Tác giả: Anh Minh (Theo Hindutimes, Independent)

Nguồn tin: vnexpress.net