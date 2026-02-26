Nhặt được ví hơn 9 triệu đồng, 2 học sinh ở Gia Lai trả lại người đánh rơi

Sáng 26-2, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (xã Ia Pa) đã tổ chức tuyên dương 2 học sinh có hành động đẹp, nhặt được của rơi trả lại người đánh mất.

Em Nay Ti Mô Thê (đứng giữa) và Nay H’Ý trao trả lại số tiền nhặt được cho chị Rcom H’Nguyệt.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 25-2, tại khu vực cổng trường, em Nay Ti Mô Thê (lớp 4.4) và em Nay H’Ý (lớp 3.1) nhặt được một chiếc ví. Kiểm tra bên trong, 2 em phát hiện không có giấy tờ tùy thân mà chỉ có số tiền 9.170.000 đồng.

Ngay sau đó, hai em đã mang chiếc ví đến báo với giáo viên Tổng phụ trách Đội để nhờ nhà trường tìm người đánh rơi. Tiếp nhận thông tin, Liên đội nhà trường nhanh chóng xác minh, thông báo rộng rãi và liên hệ với địa phương.

Chỉ sau thời gian ngắn, nhà trường đã xác định được chủ nhân chiếc ví là chị Rcom H’Nguyệt (buôn Thăm, xã Ia Pa) và tiến hành trao trả toàn bộ số tiền.

Nhận lại tài sản, chị H’Nguyệt xúc động cho biết đây là khoản tiền quan trọng của gia đình. Đại diện nhà trường đã biểu dương tinh thần trung thực, thật thà của hai em trước toàn trường, đồng thời xem đây là tấm gương để học sinh noi theo.

Theo Ban Giám hiệu, hành động đẹp của hai học sinh góp phần đề cao tính trung thực, xây dựng môi trường học đường thân thiện, giàu yêu thương.

Tác giả: Đức Anh

Nguồn tin: Báo Người lao động