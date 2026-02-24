Nghĩa cử hiến tạng đầu xuân: 8 cuộc đời hồi sinh sau câu nói lay động của người mẹ 'con bình yên nhé'

Giữa những ngày đầu năm mới, khi nhiều người còn đang quây quần bên gia đình, hàng chục y bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và nhân viên hậu cần đã gác lại riêng tư để cùng một gia đình thực hiện nghĩa cử đặc biệt.

Từ một mất mát đau thương, tám cuộc đời được hồi sinh. Từ một quyết định đầy nước mắt, hy vọng được gieo xuống và nảy mầm.

Các bác sĩ mặc niệm, tri ân người hiến tạng. Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai.

Ngày 23/2, Bệnh viện Bạch Mai thông tin, nguồn tạng hiến trong ngày mùng 6 Tết Bính Ngọ đã được sử dụng để ghép, cứu sống 8 cuộc đời.

Người hiến mô, tạng là em Bùi Đức Quang, nam sinh được gia đình, thầy cô và bạn bè yêu quý. Em là con trai duy nhất trong gia đình, từng được nhà trường và Công an Tp.Hà Nội tuyên dương năm 2022 vì hành động nhặt được của rơi, trả lại người mất.

Người mẹ nghẹn ngào chia sẻ: "Từ trước đến nay, con luôn là một người sống tử tế, biết nghĩ cho người khác. Khi biết mô, tạng của con có thể cứu được nhiều người, gia đình tôi nghĩ đó là điều con sẽ sẵn lòng. Tôi tin con sẽ vui khi được giúp đỡ người khác, ngay cả khi không còn nữa…"

Ngay khi gia đình đồng thuận hiến tặng mô, tạng, các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai chạy đua với thời gian để tổ chức thực hiện các cuộc đại phẫu ghép tạng, huy động khẩn trương hàng chục y bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên dù nhiều người vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ.

Bệnh viện Bạch Mai cũng đã kết nối với Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia; các bệnh viện công - tư, quân - dân y ở cả hai miền Bắc - Nam để tiến hành các ca phẫu thuật.

Ngoài ra, việc kết nối với hãng hàng không và Công an thành phố cũng được triển khai để thuận tiện nhất trong việc vận chuyển mô, tạng.

Ban Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai trực tiếp chỉ đạo toàn bộ quá trình. PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện nhấn mạnh: "Chúng ta không chỉ thực hiện một ca lấy mô, tạng. Chúng ta đang thực hiện di nguyện nhân văn của gia đình."

Sau cuộc họp đánh giá cuối cùng, ê-kíp từ Tp.HCM gần như quên bữa tối, khẩn trương ra sân bay đáp chuyến bay đêm ra Hà Nội để tiếp nhận tim.Trong đêm, trái tim được vận chuyển vào Tp.HCM và ghép cho bệnh nhi 10 tuổi mắc cơ tim giãn. Sau khoảng 6 giờ kể từ khi lấy, tim ghép đập trở lại ổn định. Thông tin từ đầu cầu phía Nam được báo về ngắn gọn: "Trái tim đã hồi sinh."

Thùy gan trái của người hiến được ghép cho bệnh nhi 23 tháng tuổi mắc teo mật bẩm sinh, xơ gan giai đoạn cuối tại Bệnh viện Vinmec.

Thùy gan phải được ghép cho người bệnh 45 tuổi bị xơ gan mất bù do viêm gan C tại Bệnh viện Quân y 103. Cả hai ca ghép đều cho kết quả ban đầu thuận lợi.

Bên cạnh cạnh, hai người bệnh suy thận giai đoạn cuối, 35 và 51 tuổi, được ghép thận trực tiếp tại Bệnh viện Bạch Mai ngay trong đêm. Hai phòng bệnh nằm cạnh nhau, chỉ cách người hiến một bức tường, không biết mặt nhau, không biết người hiến là ai, nhưng cùng được hồi sinh từ một nghĩa cử chung.

Người mẹ và người vợ của hai bệnh nhân xúc động nói trong hành lang bệnh viện: "Cảm ơn vô cùng sự sẻ chia, cho đi đầy ý nghĩa này."

Trong khi đó, phổi được ghép cho người bệnh 64 tuổi mắc COPD tại Bệnh viện Phổi Trung ương. Hai giác mạc được ghép cho hai người bệnh tại Bệnh viện Mắt Trung ương, giúp phục hồi thị lực. Các ê-kíp chuyên môn đều xác nhận ca ghép thành công.

PGS.TS Vũ Văn Giáp nhấn mạnh: "Chúng tôi nghiêng mình tri ân người hiến và gia đình - những con người đã biến nỗi đau thành hành động nhân văn cao cả. Mỗi nhịp tim được hồi sinh hôm nay là minh chứng cho giá trị của lòng nhân ái. Nghĩa cử ấy không chỉ cứu sống nhiều bệnh nhân mà còn góp phần lan tỏa thông điệp về hiến tạng cứu người."

Đây không chỉ là một ca ghép đa tạng thành công, mà còn là những "viên gạch đầu tiên" đặt nền móng cho chiến lược phát triển trụ cột ghép đa tạng của Bệnh viện Bạch Mai hướng tới làm chủ kỹ thuật cao, tăng cường phối hợp liên viện, quân - dân y, công - tư, hai miền Bắc - Nam. Không chỉ vậy, từ một mất mát đau thương, tám cuộc đời được viết tiếp. Nghĩa cử hiến tạng trong những ngày đầu năm mới đã gieo xuống niềm tin rằng, ngay trong khoảnh khắc khó khăn nhất, sự sống vẫn có thể được trao truyền.

Tác giả: Trúc Chi (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn