Minh Tú hiện ở đâu sau khi mắc kẹt ở Oman?

Sau thời gian khiến người hâm mộ lo lắng vì mắc kẹt tại Oman, siêu mẫu Minh Tú mới đây đã thông báo tin vui về tình hình hiện tại. Cô chia sẻ: "Cảm ơn bạn bè đã nhắn tin hỏi thăm, gia đình em đã đáp Bangkok an toàn". Thông tin này nhanh chóng khiến khán giả thở phào nhẹ nhõm.

Minh Tú chia sẻ cô đã an toàn đáp xuống Bangkok

Trước đó, theo chia sẻ với báo Tiền Phong, Minh Tú cho biết cô sang Oman cùng chồng từ ngày 22/2 để công tác. Theo kế hoạch, nữ người mẫu sẽ trở về Việt Nam vào ngày 28/2, tuy nhiên chuyến bay bị hoãn do ảnh hưởng từ tình hình bất ổn tại khu vực Trung Đông.

Minh Tú cho biết cuộc sống ở Oman không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi chiến sự, song nhiều chuyến bay sang các nước trong khu vực bị hủy, còn chuyến bay về châu Á thì liên tục hoãn. Điều này khiến nữ siêu mẫu lo lắng vì từng có trải nghiệm mắc kẹt ở Bali, Indonesia trong thời điểm dịch bệnh bùng phát trước đây.

Tin tức Minh Tú đã an toàn sau sự cố mắc kẹt nơi đất khách khiến người hâm mộ thêm phần yên tâm, đồng thời gửi nhiều lời chúc sức khỏe đến vợ chồng cô.

Minh Tú và chồng

Minh Tú sinh năm 1991, là một trong những gương mặt nổi bật của làng mẫu Việt. Cô gây chú ý khi giành giải bạc tại cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2013, tạo bước đệm vững chắc cho sự nghiệp. Đến năm 2017, Minh Tú tiếp tục khẳng định tên tuổi trên đấu trường quốc tế khi trở thành Á quân Asia’s Next Top Model. Sau thành tích ấn tượng này, cô đảm nhận vai trò huấn luyện viên The Face Vietnam và ngồi ghế giám khảo The Look Vietnam. Năm 2018, người đẹp đại diện Việt Nam tham dự Miss Supranational và xuất sắc lọt vào top 10 chung cuộc, đồng thời nhận danh hiệu “Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á”. Không chỉ hoạt động sôi nổi ở lĩnh vực người mẫu, năm 2020, Minh Tú còn giữ vai trò huấn luyện viên tại Đại sứ hoàn mỹ và Asia’s Next Top Model. Bên cạnh sàn diễn và truyền hình thực tế, cô còn lấn sân điện ảnh với các dự án như Người tình, Hoa hậu giang hồ và Bố già, cho thấy sự đa dạng trong hành trình nghệ thuật của mình.

Minh Tú kết hôn với chồng người Đức - Christopher vào năm 2024. Sau khi lập gia đình, cô thường xuyên đi công tác, du lịch cùng chồng và chia sẻ nhiều khoảnh khắc hạnh phúc trên mạng xã hội.

Tác giả: PV

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn