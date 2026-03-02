Minh Tú hiện ở đâu sau khi mắc kẹt ở Oman?

Sau thời gian khiến người hâm mộ lo lắng vì mắc kẹt tại Oman, siêu mẫu Minh Tú mới đây đã thông báo tin vui về tình hình hiện tại. Cô chia sẻ: "Cảm ơn bạn bè đã nhắn tin hỏi thăm, gia đình em đã đáp Bangkok an toàn". Thông tin này nhanh chóng khiến khán giả thở phào nhẹ nhõm.
Minh Tú chia sẻ cô đã an toàn đáp xuống Bangkok
Trước đó, theo chia sẻ với báo Tiền Phong, Minh Tú cho biết cô sang Oman cùng chồng từ ngày 22/2 để công tác. Theo kế hoạch, nữ người mẫu sẽ trở về Việt Nam vào ngày 28/2, tuy nhiên chuyến bay bị hoãn do ảnh hưởng từ tình hình bất ổn tại khu vực Trung Đông.
Minh Tú cho biết cuộc sống ở Oman không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi chiến sự, song nhiều chuyến bay sang các nước trong khu vực bị hủy, còn chuyến bay về châu Á thì liên tục hoãn. Điều này khiến nữ siêu mẫu lo lắng vì từng có trải nghiệm mắc kẹt ở Bali, Indonesia trong thời điểm dịch bệnh bùng phát trước đây.
Tin tức Minh Tú đã an toàn sau sự cố mắc kẹt nơi đất khách khiến người hâm mộ thêm phần yên tâm, đồng thời gửi nhiều lời chúc sức khỏe đến vợ chồng cô.
Minh Tú và chồng
Tác giả: PV
Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn