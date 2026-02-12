Hành khách góp tiền giúp người đàn ông bị rơi ví trên đường về quê ăn Tết

Hành khách góp tiền giúp ông Hoan (bên phải) bị rơi ví về quê ăn Tết - Ảnh: TÂM PHẠM

Sáng 12-2, trên các diễn đàn mạng xã hội chia sẻ câu chuyện cảm động các hành khách trên chiếc xe giường nằm cùng góp tiền giúp đỡ người đàn ông bị mất ví trên đường về quê ăn Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo nội dung đoạn video clip ghi lại, trên chiếc xe giường nằm từ TP.HCM về Nghệ An có một người đàn ông bị rơi ví, bên trong chứa số tiền là tháng lương của người này gom góp để về quê ăn Tết cùng gia đình.

Một người đứng ra nhận tiền mệnh giá 50.000 - 500.000 đồng, liên tục niềm nở hỏi: "Còn ai nữa không ạ". Đáp lại, các hành khách vừa đưa tiền vừa nói "Có, có, đây nữa".

Người đàn ông mất ví nhận tiền xúc động nói sự việc mất ví là điều không mong muốn nhưng "được mọi người ủng hộ tiền về quê ăn Tết, thể hiện tinh thần lá lành đùm lá rách, tôi rất biết ơn".

Những hành khách đi cùng chuyến xe động viên rằng của đi thay người, ra Tết cố gắng quay lại làm việc kiếm tiền.

Đoạn video nhận được cơn mưa lời khen của cộng đồng mạng trước tinh thần tương thân tương ái của các hành khách đi trên chuyến xe. Cư dân mạng cũng gửi lời chúc sức khỏe, may mắn bình an tới nhà xe, hành khách.

Bạn Nguyễn Văn Vỳ bình luận: "Thật trân trọng tấm lòng của người dân đã chia sẻ giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn".

"Tình người của dân Việt Nam thật gắn kết yêu thương chia sẻ", bạn Nguyễn Thị Minh Tứ bày tỏ.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, chị Nguyễn Thị Huyền - chủ nhà xe - cho biết khoảng gần 7h sáng 11-2 khi xe đang chạy từ TP.HCM về Nghệ An thì có một người đàn ông với vẻ mặt lo lắng báo với chị rằng mình bị rơi ví, bên trong có khoảng 15 triệu đồng cùng giấy tờ tùy thân.

Khi kiểm tra lại camera an ninh thấy khi lên xe người này có thanh toán tiền vé xe bằng tiền mặt (1,8 triệu đồng) cho chị Huyền và mang theo chiếc ví.

"Chúng tôi có dừng xe cùng mọi người tìm kiếm nhưng không biết hành khách này rơi ví ở đâu, thời điểm nào. Khi biết chuyện, hành khách đều đồng lòng hỗ trợ tiền và nhà xe cũng hoàn lại tiền vé cho khách", chị Huyền nói.

Ông Nguyễn Văn Hoan - 42 tuổi, ngụ xã Lương Sơn, Nghệ An - người bị mất ví trong vụ việc - cho hay do bất cẩn khi đi trên xe khách nên ông bị rơi chiếc ví, mất khoảng 15 triệu đồng - là tiền lương công nhân tháng vừa qua ông làm được dành dụm để về quê ăn Tết cùng gia đình.

"Đây là số tiền lớn với gia đình tôi. Trong lúc khó khăn, hoạn nạn được bà con đi cùng chuyến xe giúp đỡ, tôi rất biết ơn", ông Hoan nói và cho hay sáng nay ông đã về tới quê nhà an toàn, chuẩn bị đón Tết cùng vợ con.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ