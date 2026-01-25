"Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" tại xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

Chương trình diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như thi gói, nấu bánh chưng; giao lưu văn hóa, văn nghệ và tổ chức các trò chơi dân gian, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thắt chặt tình đoàn kết quân - dân trên khu vực biên giới.

Thi gói bánh chưng tại chương trình.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã kết nối với Đoàn thiện nguyện “Cho đi là còn mãi”, Binh đoàn 15, Binh đoàn 11 - Bộ Quốc phòng cùng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và chính quyền địa phương huy động nguồn lực trao tặng 346 suất quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, các già làng, người có uy tín trong cộng đồng và các em học sinh thuộc chương trình “Nâng bước em đến trường”, với tổng trị giá 319 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn trao tặng 120 chiếc bánh chưng cho các hộ nghèo trên địa bàn, góp phần giúp bà con vui Xuân, đón Tết đầm ấm.

Tác giả: Hải Thượng

Nguồn tin: qdnd.vn