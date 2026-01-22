Khen thưởng đột xuất Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An về thành tích xuất sắc trong đấu tranh chống tội phạm mua bán người

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao thưởng Ban chuyên án và lực lượng tham gia đấu tranh Chuyên án NA126p.

Thực hiện Kế hoạch số 6331/KH-BĐBP ngày 13/11/2025 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về triển khai đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới, vùng biển dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp công tác Biên phòng, tập trung lực lượng, phương tiện, quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Từ ngày 25/11/2025 đến 17/1/2026, các đơn vị trên hai tuyến biên giới đã chủ trì, phối hợp bắt giữ xử lý tổng 56 vụ/79 đối tượng/10 phương tiện. Nổi bật là đấu tranh thành công chuyên án NA126p với tội phạm mua bán người trên địa bàn khu vực biên giới.

Theo đó, ngày 13/1/2026, Đồn Biên phòng Mường Ải tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của chị Xeo Thị Dung (sinh năm 1985, trú tại bản Ta Đo, xã Mường Típ, tỉnh Nghệ An) bị lừa bán sang Trung Quốc từ năm 2013.

Sau khi nghiên cứu, đánh giá nội dung đơn, Đồn Biên phòng Mường Ải đã báo cáo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, đồng thời đề xuất xây dựng kế hoạch nghiệp vụ để xác minh nguồn tin về hoạt động mua bán người trên địa bàn biên giới.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, Phòng Nghiệp vụ được giao chủ trì, phối hợp Đồn Biên phòng Mường Ải, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức xác minh đường dây mua bán người do Lương Thị Chiến (sinh năm 1979, trú tại bản Cù, xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An) cầm đầu, đã lừa bán nạn nhân sang Trung Quốc nhằm ép kết hôn trái phép, thu lợi bất hợp pháp.

Các đối tượng bị khởi tố, gồm: Lương Thị Chiến (sinh năm 1979), Lô Thị Nhân (sinh năm 1978) cùng trú tại xã Chiêu Lưu; Lương Thị Hoa (sinh năm 1969), Nguyễn Thị Dịu (sinh năm 1982) và Nguyễn Văn Phỏng (sinh năm 1970) cùng trú xã Hữu Kiệm, tỉnh Nghệ An.

Thực hiện Kế hoạch đấu tranh Chuyên án NA126p, từ ngày 13 đến 21/1/2026, lực lượng đấu tranh chuyên án do Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh thành công Chuyên án NA126p; tiếp nhận, rà soát, xác minh, giải cứu và bảo vệ an toàn cho người tố giác.

Làm rõ hành vi phạm tội của 5 đối tượng trong đường dây mua bán người. Xác định rõ vai trò chủ mưu, cầm đầu, tuyển mộ, vận chuyển, chuyển giao nạn nhân; trong đó đối tượng cầm đầu Lương Thị Chiến đã thu lợi bất hợp pháp 90 triệu đồng.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát biểu chỉ đạo tại lễ trao thưởng.

Ngày 16/1, Đồn Biên phòng Mường Ải, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Mua bán người” đối với 5 đối tượng xảy ra từ năm 2013.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Lương Thị Chiến (sinh năm 1979), Lô Thị Nhân (sinh năm 1978) cùng trú tại xã Chiêu Lưu; Lương Thị Hoa (sinh năm 1969), Nguyễn Thị Dịu (sinh năm 1982) và Nguyễn Văn Phỏng (sinh năm 1970) cùng trú xã Hữu Kiệm, tỉnh Nghệ An.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao 5 đối tượng cùng toàn bộ hồ sơ vụ án cho Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Thành công của Chuyên án NA126p không chỉ thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm mua bán người trên địa bàn biên giới, mà còn thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và tính nhân văn sâu sắc của lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An trong công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và sự an toàn của nhân dân; được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Tác giả: TRẦN TRUNG HIẾU

Nguồn tin: nhandan.vn