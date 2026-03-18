Thời điểm uống nước dừa tốt gấp nhiều lần thuốc bổ

Nước dừa là thức uống tự nhiên được nhiều người ưa chuộng nhờ vị thanh mát và giá trị dinh dưỡng cao. Đồ uống này có nhiều lợi ích cho sức khỏe ngoài hương vị tuyệt vời và khả năng cung cấp nước tự nhiên. Đây cũng là đồ uống thể thao tự nhiên giúp tăng cường năng lượng tức thì.

Mặc dù uống nước dừa tươi bất cứ lúc nào trong ngày cũng tốt, uống đúng thời điểm chắc chắn sẽ "nhân đôi" lợi ích sức khỏe mà cơ thể nhận được.

Lợi ích của nước dừa

Theo India Times, nước dừa là phần cùi dừa non, xanh. Dừa chứa 94% nước và rất ít chất béo. 250 ml nước dừa chứa 9 gam carbohydrate, 3 gam chất xơ, 2 gam protein, 10% lượng vitamin C cần thiết hàng ngày (RDI), 15% lượng magiê, 17% lượng mangan, 17% lượng kali, 11% lượng natri và 6% lượng canxi.

Cũng giống hầu hết loại đồ uống khác, nước dừa có thể góp phần đáp ứng nhu cầu hydrat hóa hàng ngày. Về cơ bản, nước dừa là nước được bổ sung thêm carbohydrate và các chất điện giải như natri, kali, magiê và clorua. Chất điện giải giúp duy trì cân bằng chất lỏng trong cơ thể, cũng như cân bằng độ pH, huyết áp và nhịp tim.

Nước dừa rất giàu kali, có thể giúp hạ huyết áp. Nó loại bỏ lượng natri dư thừa khỏi cơ thể và làm giảm lực ép lên thành mạch máu. Hàm lượng kali dồi dào trong nước dừa cũng giúp giảm nguy cơ sỏi thận. Kali ngăn cơ thể thải quá nhiều canxi qua nước tiểu.

Các chất dinh dưỡng trong nước dừa, bao gồm canxi, kali và magiê, có thể giúp các tế bào trong cơ thể sử dụng hiệu quả insulin, loại hormone giúp vận chuyển glucose (đường) vào tế bào. Khi lượng insulin thấp hoặc không có insulin, đường sẽ tích tụ trong máu.

Nước dừa có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: Shutterstock.

Thời điểm để uống nước dừa

Theo NDTV, khác với các loại đồ uống khác, không có thời điểm nào là tốt nhất để uống nước dừa. Bạn có thể thưởng thức nó vào ban ngày hoặc thậm chí ban đêm, nhưng uống vào những thời điểm cụ thể chắc chắn sẽ có lợi hơn.

Uống vào sáng sớm khi bụng đói

Uống nước dừa vào buổi sáng sớm khi bụng đói có thể mang lại nhiều lợi ích. Nước dừa chứa axit lauric, giúp tăng cường hệ miễn dịch, khởi động quá trình trao đổi chất và hỗ trợ giảm cân. Phụ nữ mang thai thường được khuyên nên uống nước dừa để chống mất nước và táo bón. Nó cũng giúp giảm ốm nghén và chứng ợ nóng, những triệu chứng thường gặp khi mang thai.

Trước hoặc sau khi tập luyện

Nước dừa là loại đồ uống thể thao tự nhiên tuyệt vời giúp bổ sung nước cho cơ thể và tăng cường năng lượng trước khi tập luyện. Trong khi đó, sau khi tập luyện, nước dừa giúp bổ sung các chất điện giải đã mất trong quá trình tập luyện cường độ cao. Uống nước dừa giúp chống lại sự mệt mỏi và kiệt sức, đồng thời là một trong những loại đồ uống tăng cường năng lượng tốt nhất.

Trước và sau bữa ăn

Uống một ly nước dừa tươi mát trước bữa ăn sẽ giúp bạn cảm thấy no và do đó, ngăn ngừa việc ăn quá nhiều. Nước dừa ít calo và dễ tiêu hóa. Ngoài ra, nước dừa có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa. Nó giúp tiêu hóa nhanh hơn và ngăn ngừa đầy hơi sau bữa ăn. Thường xuyên uống nước dừa cũng giúp duy trì sự cân bằng điện giải trong cơ thể, do đó, giúp kiểm soát huyết áp và cải thiện chức năng tiêu hóa.

Trước khi đi ngủ

Hương thơm ngọt ngào và dễ chịu của dừa được biết đến là có tác dụng tâm lý giúp giảm lo âu và làm chậm nhịp tim. Hãy nhấp một ngụm nước dừa trước khi đi ngủ để chống lại căng thẳng và làm dịu tâm trí. Hơn nữa, uống nước dừa trước khi ngủ có thể giúp đào thải độc tố và làm sạch đường tiết niệu, do đó ngăn ngừa nhiễm trùng và các vấn đề về thận.

Cách chữa say rượu hiệu quả

Rượu gây mất nước, có thể dẫn đến đau đầu và buồn nôn vào sáng hôm sau. Nước dừa giúp chống lại cả hai triệu chứng này và cũng bổ sung các chất điện giải đã mất, giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn.

Tuy nhiên, không nên uống nước dừa nếu bạn có nồng độ kali trong máu cao. "Nước dừa chứa hàm lượng kali cao. Vì vậy, những người mắc bệnh thận và những người bị rối loạn nhịp tim không nên uống", bác sĩ Shrey Srivastav, chuyên khoa nội khoa tại Bệnh viện Sharda (Ấn Độ), cho biết.

Ngoài ra, do nước dừa có đặc tính làm hạ huyết áp, người đã có huyết áp thấp không nên uống vì dễ bị chóng mặt, hoa mắt, thậm chí ngất xỉu do tụt huyết áp đột ngột.

Tác giả: Mai Phương

Nguồn tin: znews.vn