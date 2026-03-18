Cuộc sống của cô gái từng bất chấp tất cả lấy chồng mất 2 tay, 1 chân

Tổ ấm hạnh phúc của Thiên Tiền và Kim Ngân.

Sau 4 năm về chung một nhà, Kim Ngân (24 tuổi) và Thiên Tiền (26 tuổi, cùng sống ở Huế) hiện có hai con nhỏ, bé 3 tuổi và bé 1 tuổi. Người chồng từng trải qua một tai nạn điện nghiêm trọng, phải cắt bỏ hai tay, một chân và một phần hộp sọ, để lại di chứng nặng nề.

Trên chiếc xe lăn quen thuộc, anh tập thích nghi với cuộc sống mới, tự học cách làm từng việc nhỏ để đỡ đần vợ. Những lúc hai con chơi ngoan, anh có thể giữ con được lâu hơn, còn khi các bé quấy, mọi thứ trở nên khó khăn.

Thế nhưng, chàng trai 26 tuổi chưa từng nghĩ tới chuyện bỏ cuộc. Câu chuyện tình yêu vượt qua nhiều biến cố của họ khiến nhiều người cảm phục.

Nghị lực phi thường

Kim Ngân hiện làm việc tại một xưởng sản xuất, gánh vác kinh tế chính. Tiền ở nhà chăm con, dọn dẹp, thu vén mọi thứ trong khả năng, dù nhiều sinh hoạt cá nhân vẫn phải phụ thuộc vào người thân.

Không thể lao động nặng hay hỗ trợ nhiều về kinh tế, Tiền chọn cách ở bên làm chỗ dựa tinh thần cho vợ. Anh thừa nhận có những lúc yếu lòng, cảm thấy bất lực khi những việc đơn giản với người khác lại trở nên quá khó khăn với mình.

Trải qua nhiều biến cố, tình cảm của Ngân dành cho chồng chưa từng thay đổi.

Thương vợ vất vả, anh chắt chiu từng đồng, tự học cách làm mọi việc chỉ với một bên chân. Khi dần quen với cuộc sống mới trên chiếc xe lăn, anh cố gắng san sẻ việc nhà, đỡ đần vợ con trong khả năng của mình.

Những ngày đầu sau biến cố, cuộc sống không tránh khỏi những lúc buồn bực, khó chịu khi anh không thể tự chăm sóc bản thân như trước. Nhưng vượt lên tất cả, anh luôn tự nhủ mình may mắn vì vẫn còn những người yêu thương bên cạnh, cùng sự giúp đỡ kịp thời của bà con, mạnh thường quân trong và ngoài nước.

Tình yêu vượt biến cố

Ít ai biết rằng để có được mái ấm hiện tại, cặp đôi đã trải qua một hành trình nhiều thử thách.

Tiền quen Ngân từ năm 18 tuổi. Đến năm 20 tuổi, biến cố xảy ra khi anh đi bẫy chim và không may chạm vào đường điện. Tai nạn khiến anh bị điện giật nặng, phải cắt bỏ hai tay, một chân và một phần hộp sọ, nằm viện gần một năm.

Trong suốt thời gian ấy, Ngân vẫn ở bên. Ban ngày đi làm, buổi tối vào viện chăm sóc, lặng lẽ đồng hành cùng người yêu qua giai đoạn khó khăn nhất.

Có thời điểm, Tiền chủ động cắt đứt liên lạc, mong Ngân tìm được người khác tốt hơn, khỏe mạnh hơn để nương tựa. Nhưng cô gái trẻ vẫn lựa chọn ở lại, kiên quyết gắn bó.

“Kỷ niệm đẹp không chỉ là những điều lớn lao, mà là những ngày cùng nhau vượt qua khó khăn, chăm sóc và ở bên nhau”, Tiền trải lòng.

Đám cưới năm 2022 từng gây xôn xao cả xóm làng.

Ban đầu, gia đình hai bên đều phản đối vì lo lắng cho tương lai của Ngân. Chỉ khi cô thể hiện sự kiên định với lựa chọn của mình, họ mới dần chấp nhận.

Năm 2022, cặp đôi tổ chức đám cưới. Hình ảnh chú rể ngồi xe lăn đi đón cô dâu đã khiến câu chuyện của họ lan khắp vùng quê, trở thành kỷ niệm nhiều người nhắc đến.

“Nhiều người nói chuyện tình của tôi khó tin, nhưng đó là sự thật, và tôi vẫn đang cố gắng mỗi ngày để giữ gìn điều đó”, Tiền tâm sự.

Tác giả: An Chi

Nguồn tin: znews.vn