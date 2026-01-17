Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An khởi tố vụ án mua bán người đối với 5 đối tượng

Các đối tượng trong đường dây mua bán người bị bắt giữ. Ảnh: Hải Thượng

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Lương Thị Chiến (sinh năm 1979), Lô Thị Nhân (sinh năm 1978), cùng trú tại xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An; Lương Thị Hoa (sinh năm 1969), Nguyễn Thị Dịu (sinh năm 1982) và Nguyễn Văn Phỏng (sinh năm 1970), cùng trú xã Hữu Kiệm, tỉnh Nghệ An.

Trước đó, từ đơn tố giác của nạn nhân Xeo Thị Dung, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã chủ trì xác lập Chuyên án NA126p, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 12 và Công an tỉnh Nghệ An điều tra, làm rõ đường dây mua bán người qua biên giới.

Kết quả xác định, đối tượng Lương Thị Chiến trực tiếp đưa nạn nhân vượt biên, bán sang Trung Quốc để thu lợi bất chính 2 vạn Nhân dân tệ (tương đương khoảng 60 triệu đồng). Các đối tượng còn lại là đồng phạm trong đường dây.

Hiện, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đang hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao các đối tượng cho lực lượng chức năng để xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Anh Bách

Nguồn tin: bienphong.com.vn