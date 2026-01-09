Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An chủ động phòng, chống rét đậm, rét hại, giúp đỡ nhân dân

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Ngoi hỗ trợ bà con nhân dân che chắn chuồng trại. (Ảnh: LÊ THẠCH)

Theo đó, đơn vị đã rà soát, bảo đảm đầy đủ quân trang mùa đông, chăn ấm, áo ấm, tăng cường chế độ dinh dưỡng, bố trí nơi ăn, ở, sinh hoạt hợp lý cho bộ đội trong điều kiện giá rét đậm, kéo dài.

Các phương án trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, kiểm soát biên giới được duy trì nghiêm túc, linh hoạt, phù hợp điều kiện thời tiết.

Đồn Biên phòng Na Ngoi cấp phát thêm chăn ấm bảo đảm sức khỏe cho bộ đội trong điều kiện giá rét đậm, kéo dài. (Ảnh: LÊ THẠCH)

Song song với đó, Đồn Biên phòng Na Ngoi cử các tổ công tác xuống địa bàn phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, hướng dẫn bà con nhân dân các biện pháp phòng, chống rét cho người và vật nuôi.

Xuất hiện băng giá trên địa bàn xã Na Ngoi. (Ảnh: LÊ THẠCH)

Băng giá phủ trên cây cỏ tại Trạm kiểm soát Biên phòng Buộc Mú, Đồn Biên phòng Na Ngoi.

Tại Trạm kiểm soát Biên phòng Buộc Mú, Đồn Biên phòng Na Ngoi trong sáng sớm 9/1, nhiệt độ đã có lúc xuống dưới 0°C.

Cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ, giúp đỡ bà con che chắn chuồng trại, di chuyển gia súc, gia cầm từ vùng cao xuống khu vực thấp; nhắc nhở bà con dân bản đốt lửa sưởi ấm cho trâu, bò, dự trữ thức ăn, không thả rông gia súc trong những ngày rét đậm, rét hại...

Thiếu tá Nguyễn Đình Trung, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Na Ngoi cho biết, đơn vị đã xây dựng các phương án, chủ động, kịp thời hỗ trợ bà con, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại do thời tiết rét đậm, rét hại gây ra.

Tác giả: Trần Trung Hiếu

Nguồn tin: nhandan.vn