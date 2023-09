Xe tải tông lật ô tô đang sang đường khiến 4 người tử vong

Your browser does not support the video tag.

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 22/9, tại khu vực Levdora dọc theo quốc lộ Jammu-Srinagar, thị xã Kulgam, bang Jammu và Kashmir, Ấn Độ.

Bốn người trong một gia đình đã thiệt mạng và ba người khác bị thương khi chiếc ô tô va chạm với một chiếc xe tải gần nhà máy Walnut ở Qazigund. Một quan chức cho biết chiếc xe chở các thành viên trong gia đình đang đi tới Srinagar.

Hình ảnh ghi lại được từ camera giám sát cho thấy, một chiếc xe ô tô đang cố băng qua đường thì bất ngờ một chiếc xe tải chạy với tốc độ cao lao tới và dẫn tới vụ va chạm. Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe bị lật, hất văng những người bên trong xe xuống đường cao tốc. Chiếc xe ô tô sau đó đè trúng người các nạn nhân rồi văng vào lề đường.

Tất cả các nạn nhân đã nhanh chóng được đưa đến bệnh viện ở Qazigund để điều trị. 4 người thiệt mạng được xác định là Mohammad Niyaz Bhat, vợ Mubeena Begum và các con của họ là Maroof Ahmad Bhat và Absha Banoo. Ba người còn lại bị thương trong vụ tai nạn là Mehvish Akhter, con gái của Niyaz, Ghulam Qadir Bhat và con trai ông Mumtaz Ahmad Bhat. Họ đều là cư dân của Doda. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện ở Qazigund để điều trị.

Báo cáo thông tin đầu tiên (FIR) đã được đăng ký theo số 206/23, mục 279 (lái xe liều lĩnh) và 337 (gây nguy hiểm đến tính mạng hoặc an toàn cá nhân của người khác) tại Sở cảnh sát Qazigund và cuộc điều tra sâu hơn đã được bắt đầu.

