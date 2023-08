Nữ công nhân đường bộ bị xe tải tông chết

Lúc 9h ngày 8/8, chị Hiền (trú xã Kỳ Thư) cùng một nữ công nhân của Hạt quản lý đường bộ Kỳ Anh cắm cọc tiêu, gắn biển cảnh báo, giăng dây bảo vệ gần giải phân cách cứng giữa quốc lộ 1 ở xã Kỳ Khang. Hai người dùng xe kéo cỡ nhỏ chở vật liệu làm nhiệm vụ bảo trì thường xuyên.

Nữ đồng nghiệp sau đó đi đến vị trí khác làm, còn chị Hiền ở lại dùng xẻng xúc đất cát sót lại trên mặt đường. Lúc này, ôtô tải biển Hà Nội chạy tốc độ cao hướng Bắc - Nam lao đến tông trúng xe kéo và chị Hiền, kéo lê người, phương tiện vài mét mới dừng lại.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hùng Lê

Nữ công nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Toàn bộ cọc tiêu, dây, biển cảnh báo và xe kéo của Hạt quản lý đường bộ bị cuốn vào gầm xe tải. Ôtô hư hỏng phần đầu bên trái, các vệt máu loang lổ trên đường.

Ôtô tải tông trúng nữ công nhân đang bảo trì đường. Video: Hùng Lê

Đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Kỳ Anh cử cán bộ đến phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân. Đến trưa, hiện trường được giải phóng.

Thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực trên có đầy đủ hệ thống cảnh báo an toàn giao thông, không ách tắc.

Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: vnexpress.net