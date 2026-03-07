Ô tô tông liên hoàn trên phố ở Hà Nội, nhiều người bị thương

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn liên hoàn xảy ra vào khoảng 18h45 tối 6/3 trên phố Nguyễn Chánh (phường Yên Hòa) giữa nhiều ô tô và xe máy.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn.

Thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô con mang BKS: 30A-536.XX do một người đàn ông điều khiển lưu thông theo hướng từ Dương Đình Nghệ đi Trần Duy Hưng. Khi chiếc ô tô này di chuyển đến ngang tòa nhà B10B Nam Trung Yên thì bất ngờ đâm vào một xe taxi.

Không dừng lại, chiếc ô tô 30A-536.XX còn đâm thêm hàng loạt ô tô, xe máy đang lưu thông trên đường.

Tai nạn liên hoàn diễn ra trong giờ cao điểm khiến 4 người bị thương hiện đã được đưa đi cấp cứu.

Một chiếc xe máy trong vụ tai nạn.

Nhận được tin báo, Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với Công an cơ sở tổ chức điều tra, khám nghiệm hiện trường đồng thời phân luồng giao thông qua khu vực trên.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận có 6 ô tô và 4 xe máy bị hư hỏng nặng.

Cùng với đó, tài xế ô tô gây tai nạn cũng được CSGT tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và phát hiện vi phạm ở mức 0,264 mg/L khí thở. Hiện người này đang được kiểm tra chất ma túy theo quy định.

Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Trường Thắng

Nguồn tin: cand.com.vn