Tai nạn liên hoàn 5 xe trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đêm mùng 7 Tết, ùn ứ nhiều cây số

Khu vực xảy ra tai nạn - Ảnh: ĐỨC TRONG

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, vụ tai nạn xảy ra tại khu vực Km12+300 bên phải tuyến (hướng Bắc vào Nam), đoạn thuộc xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng.

Tại hiện trường, 4 chiếc ô tô hư hỏng nặng, có chiếc trở ngược đầu sau cú va chạm liên hoàn này. Riêng xe khách giường nằm hư hỏng phần đầu.

Tất cả các xe trong vụ tai nạn đều nằm trong làn đường trong cùng, sát dải phân cách giữa.

Theo đại diện đơn vị vận hành đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, vụ tai nạn không gây thương tích lớn về người, nhưng các xe hư hỏng nặng.

Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 phối hợp với đơn vị vận hành cao tốc xử lý sự cố, điều tiết xe qua lại.

Do ảnh hưởng của vụ tai nạn, cùng với lưu lượng xe hướng từ các tỉnh miền Trung trở vào TP.HCM đông đúc nên gây ùn ứ kéo dài nhiều cây số ngược về nút giao Ba Bàu.

Ngay trong đêm, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phối hợp cấm xe từ quốc lộ 1 vào cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây tại nút giao Ba Bàu.

Trong đêm 23-2, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phối hợp cấm xe từ quốc lộ 1 vào cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây tại nút giao Ba Bàu - Ảnh: ĐỨC TRONG

Ngày mùng 7 Tết Bính Ngọ, xe cộ vẫn còn nườm nượp trên đường cao tốc hướng từ các tỉnh miền Trung về TP.HCM - Ảnh: ĐỨC TRONG

Tác giả: Đức Trong

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ