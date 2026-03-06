Va chạm với xe đầu kéo, nữ sinh 16 tuổi tử vong

Trưa 6/3, tài xế Phạm Xuân Đông (SN 1979) điều khiển xe đầu kéo 50E-329… kéo theo rơ-mooc BKS 51R-228… chở đầy hàng hóa lưu thông trên đường ĐT830 hướng từ Bến Lức đi Đức Hòa.

Hiện trường vụ va chạm khiến nữ sinh 16 tuổi tử vong.



Khi đến giao lộ ĐT830-ĐT830C và đường Nguyễn Công Tồn, thuộc ấp Bến Lức 2, xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh thì va chạm với xe máy điện BKS 62AA-435.. do N.M.N.N. (SN 2010, ngụ xã Bình Đức) điều khiển. Cú va chạm khiến nữ sinh ngã vào gầm xe đầu kéo tử vong tại chỗ. Sự cố xảy ra khiến giao thông tại giao lộ trên bị ùn ứ.

Theo một số người dân sống tại khu vực giao lộ trên cho hay, khu vực này tiềm ẩn TNGT rất cao khi có nhiều phương tiện tải trọng lớn di chuyển đan xen với xe gắn máy. Điển hình là ngày 11/2, tại khu vực này cũng xảy ra vụ TNGT giữa xe đầu kéo và xe máy điện khiến 1 người tử vong.

