Xe máy chở 3 thiếu niên lao xuống cửa biển, 2 người chết, một bị thương

Sáng 21-11, thi thể của em N.Đ.M.Q. (SN 2007; trú phường An Đông, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế) đã được tìm thấy ở khu vực cửa biển Thuận An thuộc xã Hải Dương, TP Huế để bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Em Q. là một trong 3 nạn nhân của vụ xe máy lao xuống khu vực bờ biển cửa Thuận An vào khoảng 3 giờ cùng ngày.

Khu vực xảy ra tai nạn. Ảnh: VT.

Thông tin ban đầu cho biết vào thời điểm trên, 3 thiếu niên gồm Q. cùng V.C.H. (SN 2010, trú phường An Tây, TP Huế) và L.V.L. (SN 2010, trú phường An Đông) đi trên một xe máy (chưa rõ biển kiểm soát và người điều khiển) đến tại khu vực ngã 3 đê kè cửa biển Thuận An thuộc thôn Thai Dương Hạ Trung, xã Hải Dương thì bất ngờ xe lao lên kè đá và lộn xuống cửa biển.

Sau khi xảy ra sự việc, em H. và L. được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng em L. đã tử vong. Em Q. mất tích dưới nước và đã được tìm thấy nhưng cũng không qua khỏi.

Tác giả: Q.Nhật

Nguồn tin: Báo Người Lao Động