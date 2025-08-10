Đốt rác thiêu rụi luôn 5 căn nhà gỗ ở Hà Tĩnh

Ngày 10/8, thông tin từ UBND xã Hương Đô (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 5 căn nhà gỗ bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại khoảng 7 tỷ đồng.

Ngọn lửa bén nhanh, bốc cháy dữ dội...

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 10/8, người thân của gia đình ông Nguyễn Văn Tr. (trú thôn Thái Yên, xã Lộc Yên cũ, nay là Hương Đô, tỉnh Hà Tĩnh) nhóm lửa đốt rác sau nhà. Do thời tiết nắng nóng, ngọn lửa bén nhanh, lửa bốc cháy dữ dội và cháy lan sang 1 ngôi nhà gỗ của gia đình ông Tr.

Phát hiện đám cháy, gia đình ông Tr. đã huy động người thân trong gia đình dập lửa. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng, lửa tiếp tục bốc cháy lan sang các ngôi nhà gỗ khác của gia đình.

Năm căn nhà gỗ bị thiêu rụi hoàn toàn.

Nhận được tin báo, chính quyền xã Hương Đô đã huy động lực lượng, cùng hàng trăm người dân đến hỗ trợ gia đình dập lửa. Thế nhưng, ngọn lửa bốc cháy quá nhanh, đã thiêu rụi 5 ngôi nhà gỗ của gia đình ông Tr.

Một lãnh đạo UBND xã Hương Đô, cho biết, sau khoảng 1 giờ, ngọn lửa đã được khống chế, tuy nhiên toàn bộ tài sản trong gia đình đã bị lửa thiêu rụi, thiệt hại ước tính khoảng 7 tỷ đồng.

Tác giả: Hạo Nhiên

Nguồn tin: kienthuc.net.vn