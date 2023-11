Nghệ An: Con đường tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông giữa TP Vinh

Tuyến đường Nguyễn Gia Thiều (phường Hưng Dũng, TP Vinh) có tổng chiều dài khoảng trên 1km, trong vài năm trở lại đây xuống cấp, hư hỏng hết sức nghiêm trọng khiến giao thông đi lại khó khăn, nguy cơ mất an toàn.

Con đường thường ngày phải "cõng" đủ loại phương tiện tham gia giao thông, bao gồm tất cả các tuyến xe buýt lưu thông nội thị. Hiện trạng nhiều đoạn xuất hiện dày đặc "ổ trâu, ổ gà".

Con đường cũng là trọng điểm lưu thông của học sinh cấp 2, cấp 3 và phụ huynh học sinh khi đưa đón con hàng ngày.

Con đường xuống cấp nghiêm trọng, mất ATGT, tuy nhiên hai năm qua vẫn không được duy tu, sửa chữa khiến người dân hai bên tuyến đường rất vất vả khi đi về hàng ngày.

" Trước thực trạng đường xuống cấp như vậy, nhiều vụ tai nạn đã xảy ra, chúng tôi đã kiến nghị lên các cấp chính quyền nhưng vẫn chưa được quan tâm khắc phục..." - ông Đ, có nhà ở đây cho biết.

Phó Chủ tịch UBND TP Vinh - Nguyễn Sĩ Diệu cho biết:, "Tuyến đường đã đưa vào kế hoạch đầu tư, chậm nhất quỹ 2 năm 2024 sẽ triển khai đấu thầu và tthi công."

Người dân mong muốn chính quyền TP duy tu, gia cố những đoạn hư hỏng nặng để bảo đảm ATGT.

Đường "xẻ rãnh"

Tuyến đường tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ATGT.

Cung đường nội thị xuống cấp trầm trọng khiến bộ mặt đô thị mất đi vẻ đẹp cần có và thay vào đó là sự nhếch nhác, hoang tàn...

Your browser does not support the video tag.

Tác giả: Hoàng Phạm

Nguồn tin: kinhtedothi.vn