Tai nạn khi ăn lẩu, nhiều người phải nhập viện

Ngày 8/8, Đơn vị Bỏng – Khoa Chỉnh hình, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và điều trị cho 3 cháu nhỏ trong cùng một gia đình tại Hà Nội bị bỏng nặng. Vụ tai nạn xảy ra khi cả gia đình đang ăn lẩu, một bé nô đùa và vô tình vướng vào dây điện của nồi lẩu đang sôi làm nồi bị lật, khiến nước sôi đổ vào người cả 3 cháu nhỏ gây bỏng nặng.

Các bác sĩ chẩn đoán cả 3 cháu bị bỏng nước sôi độ II-III vùng vai, tay, chân… Rất may, nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời và xử lý đúng cách, sức khỏe của các cháu dần hồi phục và ổn định.

Các bác sĩ cấp cứu cho cháu bé.

Theo BSCKII Phùng Công Sáng – Phụ trách Đơn vị Bỏng, Khoa Chỉnh hình, Bệnh viện Nhi Trung ương, bỏng do nước sôi ở trẻ em thường gây tổn thương sâu, dễ để lại sẹo co kéo và ảnh hưởng lâu dài đến chức năng vận động.

BS Sáng cũng cảnh báo, tai nạn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào đối với trẻ nhỏ nếu người lớn chủ quan, đặc biệt các bữa ăn có sử dụng nồi lẩu, nồi canh hay thức ăn nóng sẽ luôn tiềm ẩn nguy cơ cao gây bỏng. Vì vậy, cha mẹ và người chăm sóc không để trẻ chơi gần khu vực có nồi lẩu hoặc bếp đang hoạt động. Đặt nồi lẩu ở vị trí chắc chắn, tránh xa mép bàn hoặc nơi dễ vướng dây điện. Hạn chế tối đa việc cho trẻ ngồi gần khu vực nấu ăn nóng và giám sát trẻ cẩn thận trong suốt bữa ăn.

Cùng thời điểm này, Bệnh viện Bạch Mai vừa cũng cấp cứu cho nam bệnh nhân 47 tuổi trong lúc ăn lẩu cùng gia đình thì bình gas mini phát nổ. Vụ nổ không chỉ gây ra nhiều vết thương ở cẳng chân, đùi và gãy xương cẳng chân trái của bệnh nhân, mà còn gây tổn thương nghiêm trọng ở vùng kín.

Các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành phẫu thuật cấp cứu ngay trong đêm. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đã tìm thấy một mảnh dị vật bằng nhựa cứng, nghi là từ bình ga mini, cắm sâu trong cơ thể nam bệnh nhân.

Bình gas mini tái sử dụng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ lớn.

Theo TS.BS Minh Tuấn, Trưởng khoa Phẫu thuật Tiết niệu, Bệnh viện Bạch Mai, đây không phải tai nạn cá biệt, mà trước đó đã có rất nhiều vụ nổ bình gas mini. Bình ga mini kém chất lượng, tái sử dụng là “quả bom nổ chậm” trong nhiều gia đình. Khi nổ, mảnh vỡ kim loại/nhựa bắn ra có sát thương tương đương đạn ghém.

Không chỉ bình ga, bất kỳ thiết bị nén khí nào (bình xịt, gas camping) đều nguy hiểm nếu không đạt chuẩn, bị biến dạng hoặc tái sử dụng.

Hiện nay, bình gas mini tái sử dụng được sử dụng nhiều ở quán ăn, nhà hàng, nhất là trong các bữa lẩu và đã gây ra nhiều vụ cháy nổ. Tuy bình gas nini tái sử dụng đã bị cấm sử dụng, nhưng nhiều người vẫn bất chấp an toàn sử dụng vì giá thành rẻ, trở thành mối hiểm hoạ khôn lường nếu nó cháy nổ.

Theo các bác sĩ, người dân tuyệt đối không tái sử dụng bình ga mini; chỉ dùng bình còn hạn, còn tem nhãn, không rò rỉ. Mọi bình ga móp méo, hết hạn là chất thải nguy hại, không cất giữ. Không đặt bếp ga mini gần tường, gần người hoặc các vật dễ cháy. Khi có dấu hiệu nổ ga (xì khói, mùi ga), phải dừng sử dụng ngay lập tức.

Tác giả: Trần Hằng

Nguồn tin: cand.com.vn