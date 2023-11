Vụ tai nạn 5 người tử vong ở Lạng Sơn: Khởi tố lái xe ô tô đầu kéo

Pháp luật

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ tai nạn liên hoàn ở Lạng Sơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Tuân về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.