Tai nạn lao động trên cao tốc Bắc-Nam, Bộ GTVT yêu cầu xử lý nghiêm

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng vừa ban hành Công điện về tăng cường công tác quản lý để đảm bảo chất lượng công trình, an toàn lao động tại các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông do bộ quản lý.

Hiện trường vụ tai nạn sập cống đường gom dân sinh cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt làm 2 công nhân tử vong.

Công điện nêu rõ trong năm 2023, Bộ GTVT đã ban hành nhiều chỉ thị, văn bản chỉ đạo nhằm tăng cường kiểm soát chất lượng công trình, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông do bộ quản lý.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhìn nhận thời gian qua, tại một số dự án, công trình vẫn còn tồn tại khiếm khuyết về chất lượng công trình, để xảy ra các vụ tai nạn lao động làm hư hỏng một số hạng mục công trình, gây thương vong cho người lao động trên công trường.

Để đảm bảo chất lượng công trình xây dựng, đảm bảo an toàn lao động trong thi công, lãnh đạo Bộ GTVT chỉ đạo các chủ đầu tư/ban QLDA kiểm tra, chấp thuận, phê duyệt các nội dung liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật; Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình so với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng, bao gồm: nhân lực, thiết bị thi công, phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, hệ thống quản lý chất lượng.

"Các chủ đầu tư, ban QLDA cần kiểm tra, giám sát chặt chẽ: chất lượng, nguồn gốc xuất xứ của vật liệu, vật tư, thiết bị đưa vào công trình; biện pháp thi công, chất lượng thi công và công tác nghiệm thu hạng mục công trình, công trình đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật của dự án. Bên cạnh đó, phải kiểm tra, chấp thuận kế hoạch, biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình theo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật", Bộ GTVT yêu cầu.

Bộ GTVT yêu cầu các chủ đầu tư phải tăng cường kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công so với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng

Người đứng đầu Bộ GTVT yêu cầu, đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng phải được kiểm định kỹ thuật an toàn; kiên quyết xử lý nghiêm các nhà thầu vi phạm chất lượng công trình theo quy định của hợp đồng.

Liên quan đến công tác quản lý đảm bảo an toàn lao động, ATGT, vệ sinh môi trường, Bộ GTVT yêu cầu các chủ đầu tư/ban QLDA bố trí cán bộ có chuyên môn, kinh nghiệm để quản lý; Chỉ cho phép nhà thầu triển khai thi công sau khi biện pháp thi công được chấp thuận.

Đồng thời, chỉ đạo tư vấn giám sát tăng cường công tác kiểm tra hệ thống quản lý, kiểm soát của nhà thầu thi công về công tác ATGT, an toàn lao động và vệ sinh môi trường, chấn chỉnh kịp thời việc triển khai tại hiện trường của nhà thầu thi công và các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình thi công theo quy định.

"Người đứng đầu chủ đầu tư/ban QLDA chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng Bộ GTVT và pháp luật đối với dự án được giao quản lý không đáp ứng chất lượng theo yêu cầu; Chậm trễ trong việc xử lý vi phạm về chất lượng công trình và công tác đảm bảo an toàn lao động, ATGT và vệ sinh môi trường", công điện nêu rõ.

Tác giả: Phi Long

Nguồn tin: Báo VOV