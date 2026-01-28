Xe khách giường nằm biển Lào va chạm xe hạ tải, hai người tử vong

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: QUANG HÀ

Vụ tai nạn giao thông giữa xe khách giường nằm và ô tô hạ tải xảy ra khoảng 10h ngày 28-1, tại km32 + 708 quốc lộ 9, đoạn qua thôn Ra Lu, xã Hướng Hiệp, Quảng Trị.

Thời điểm trên, xe khách giường nằm biển kiểm soát Lào UN 11xx do ông Dương Thanh Bích (52 tuổi, trú xã Hưng Lộc, TP Huế) cầm lái chạy hướng Đông Hà - Lao Bảo va chạm với ô tô hạ tải biển kiểm soát 74D-001.xx do ông Nguyễn Quốc Cường (53 tuổi, trú phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) lái chạy hướng ngược lại.

Hậu quả, ông Cường và bà Nguyễn Thị Gặp (62 tuổi, trú xã Khe Sanh, Quảng Trị, hành khách trên xe) tử vong tại chỗ. Một người bị thương nhẹ và hai người khác bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Cú va chạm mạnh khiến xe hạ tải hư hỏng nặng, đầu và thùng xe móp méo. Xe khách giường nằm hư hỏng phần đầu, vỡ kính lái.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, tổ chức cứu nạn và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Xe giường nằm hư hỏng sau vụ tai nạn - Ảnh: QUANG HÀ

Lãnh đạo xã Hướng Hiệp (phải) có mặt động viên người nhà nạn nhân - Ảnh: QUANG HÀ

Tác giả: Hoàng Táo

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ