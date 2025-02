Xe khách giường nằm va chạm với xe đầu kéo trên QL6 qua Sơn La làm 6 người c.h.ết.

Thông tin ban đầu được biết, khoảng 23h20 đêm qua (21/2), xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 26F – 009.08 di chuyển theo hướng Sơn La – Hà Nội, đến vị trí trên đã xảy ra va chạm với xe đầu kéo mang biển kiểm soát 36C – 095.93 kéo theo sơ mi rơ mooc mang biển kiểm soát 36R – 004.73 đang di chuyển theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến 6 người tử vong tại chỗ, 8 người bị thương. Ảnh: MXH

Cú va chạm mạnh khiến 6 người tử vong, trong đó có người điều khiển xe đầu kéo và 5 hành khách trên xe khách giường nằm 26F – 009.08; 8 người bị thương gồm phụ xe đầu kéo và 7 người trên xe khách; 2 phương tiện bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra, các lực lượng chức năng đã đến hiện trường, xác minh danh tính các nạn nhân, đưa người bị nạn đi cấp cứu, phân luồng giao thông.

Hình ảnh vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Yên Châu, Sơn La. (Clip: H.N)

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Trấn Long

Nguồn tin: vov.vn