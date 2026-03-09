Mẹ chết thảm vì áo mưa quấn vào bánh xe máy sau khi đưa con tới trường

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Người dân địa phương

Ngày 9-3, lãnh đạo UBND xã Trà Đốc, thành phố Đà Nẵng cho biết ở địa phương này đã xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến một phụ nữ tử vong.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, chị H.T.L. (25 tuổi, trú xã Trà Đốc) chở con trai là học sinh lớp 1 đến trường.

Sau khi đưa con đi học xong, chị L. mặc áo mưa chạy xe máy về nhà. Khi đó trời đang mưa.

Khi đi trên tuyến đường ĐH1 (thôn 1, xã Trà Đốc) bất ngờ tà áo mưa bị cuốn vào bánh xe sau khiến cả chị và xe ngã xuống đường. Hậu quả chị L. tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, chiếc áo mưa bị quấn chặt vào bánh xe, thi thể của người phụ nữ nằm dưới xe máy.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân cùng lực lượng chức năng đã đưa thi thể của chị L. ra ngoài, bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Được biết gia đình chị L. thuộc diện khó khăn ở địa phương, chị mất đi để lại 2 con nhỏ. Theo lãnh đạo UBND xã, sau khi tai nạn thương tâm xảy ra, chính quyền xã cũng đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình an táng cho nạn nhân.

Bên cạnh đó kêu gọi nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí cho gia đình lo mai táng. Sau khi chị L. qua đời, cộng đồng mạng cũng đăng bài kêu gọi hỗ trợ để gia đình lo hậu sự cho nạn nhân.

Tác giả: Lê Trung