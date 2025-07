Video: Xe khách giường nằm bốc cháy ngùn ngụt trên Quốc lộ 1

Your browser does not support the video tag.

Video Clip vụ cháy ở trên quốc lộ 1. Video: NDCC

Sáng 10/7, các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng cho biết, vào khoảng 22h30 ngày 9/7 trên Quốc lộ 1, đoạn km1672 qua xã Hồng Sơn xảy ra vụ cháy xe khách giường nằm.

Thời điểm trên, xe khách giường nằm lưu thông hướng Bắc - Nam. Ngay lúc này, tài xế phát hiện cháy xe nên đã dừng lại để thực hiện công tác chữa cháy, các hành khách trên xe hoảng loạn tháo chạy khỏi xe.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: NDCC

Sau đó, lửa bùng phát mạnh và cháy lan nhanh, bao trùm cả xe. Lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn cùng xe chuyên dụng đã đến hiện trường dập lửa.

Tuy nhiên khi đám cháy được dập tắt thì xe khách đã bị cháy trơ khung. Rất may, vụ cháy không có thương vong về người.

Xe khách bị cháy trơ khung. Ảnh: D.T

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Tác giả: Nguyễn Đắc Phú

Nguồn tin: nguoiduatin.vn