Không khí lạnh tràn xuống, miền Bắc chuyển mưa, rét

Ngày 9-3, đợt không khí lạnh yếu sẽ gây mưa, mưa rào ở Bắc Bộ và Thanh Hóa với nhiệt độ ở vùng núi có nơi dưới 14 độ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 9-3, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng yếu đến khu vực vùng núi phía Bắc, từ chiều và đêm ngày 9-3 sẽ ảnh hưởng mạnh hơn đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ, hầu hết các nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Không khí lạnh gây mưa, rét ở miền Bắc

Ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa từ tối và đêm 9-3 đến 10-3 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C.

Khu vực Hà Nội, ngày và đêm 9-3 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ đêm 9 đến 10-3 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 16-18 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày và đêm 9-3, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Từ ngày 9 đến 10-3 ở khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Đông Gia Lai có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Các chuyên gia cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Không khí lạnh gây gió giật mạnh trên biển

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cho biết từ trưa và chiều 9-3, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-3 m.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, riêng vùng biển phía Đông Bắc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3 - 5 m. Từ đêm 9-3, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đồng Tháp gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-3 m.

