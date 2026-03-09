Không khí lạnh tràn xuống, miền Bắc chuyển mưa, rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 9-3, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng yếu đến khu vực vùng núi phía Bắc, từ chiều và đêm ngày 9-3 sẽ ảnh hưởng mạnh hơn đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ, hầu hết các nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.
Không khí lạnh gây mưa, rét ở miền Bắc
Ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa từ tối và đêm 9-3 đến 10-3 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C.
Khu vực Hà Nội, ngày và đêm 9-3 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ đêm 9 đến 10-3 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 16-18 độ C.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày và đêm 9-3, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông.
Từ ngày 9 đến 10-3 ở khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Đông Gia Lai có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.
Các chuyên gia cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Không khí lạnh gây gió giật mạnh trên biển
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cho biết từ trưa và chiều 9-3, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-3 m.
Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, riêng vùng biển phía Đông Bắc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3 - 5 m. Từ đêm 9-3, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đồng Tháp gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-3 m.
Tác giả: Thùy Linh
Nguồn tin: Báo Người lao động