Không khí lạnh tràn xuống, miền Bắc chuyển mưa, rét

Không khí lạnh gây gió giật mạnh trên biển Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cho biết từ trưa và chiều 9-3, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-3 m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, riêng vùng biển phía Đông Bắc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3 - 5 m. Từ đêm 9-3, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đồng Tháp gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-3 m.