Cục CSGT nói gì trước thông tin "dùng ô tô công vụ chắn ngang đường để dừng xe vi phạm"?

Ngày 9-3, tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) liên quan vụ hình ảnh trên mạng xã hội cho rằng "cảnh sát giao thông sử dụng xe công vụ chắn ngang đường để dừng xe vi phạm".

Thời điểm chiếc xe cảnh sát giao thông đang đứng ngang trên đường. Ảnh: Gif

Theo đó, đoạn clip ghi lại sự việc được lan truyền trên mạng xã hội, được xác định xảy ra tại km23+100 quốc lộ 4C, thuộc xã Minh Tân, tỉnh Tuyên Quang.

Cục CSGT khẳng định: "Không có việc cảnh sát giao thông dùng ô tô công vụ chắn ngang đường để dừng phương tiện".

Theo Cục CSGT, thời điểm trên, xe công vụ đang lùi vào vị trí đỗ an toàn để bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. Do đoạn đường thẳng, hẹp, các xe đi với tốc độ cao nên tổ công tác đã bố trí cán bộ cảnh báo phương tiện từ 2 hướng nhằm bảo đảm an toàn.

"Quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ đã chấp hành đúng quy trình công tác, đúng quy định của Bộ Công an"- đại diện Cục CSGT khẳng định và cho biết nội dung phản ánh trên mạng xã hội là không đúng bản chất sự việc.

Đoạn video lan truyền chỉ là một phần hình ảnh bị cắt ghép, không phản ánh đầy đủ diễn biến toàn bộ vụ việc, dẫn đến một số tài khoản đăng tải, bình luận gây hiểu nhầm. Hiện cơ quan chức năng đang xác minh, xử lý các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tiếp nhận thông tin trên không gian mạng có chọn lọc, kiểm chứng từ các nguồn chính thống trước khi chia sẻ.

Tác giả: Nguyễn Hưởng

Nguồn tin: Báo Người lao động