Xe khách giường nằm va chạm xe máy chạy cùng chiều, 2 vợ chồng thiệt mạng

Hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe máy chạy cùng chiều làm 2 người chết - Ảnh: H.N.

Ngày 12-10, thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng giữa xe máy và xe khách làm 2 người chết.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 6h cùng ngày trên tuyến quốc lộ 1A đoạn đi qua thôn Trà Quang Nam, xã Phù Mỹ.

Các nạn nhân chết trong vụ việc là vợ chồng ông Nguyễn Đình L. (77 tuổi) và bà Nguyễn Thị L. (71 tuổi), trú thôn Bình Tân Đông, xã Phù Mỹ Nam (Gia Lai).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe khách giường nằm do tài xế Lê Văn K. (54 tuổi), trú xã Vạn Đức (Gia Lai) cầm lái chạy hướng Nam - Bắc. Khi đến đoạn đường trên, xe khách va chạm với xe máy do ông L. cầm lái chở vợ chạy cùng chiều phía trước.

Sau đó xe khách tiếp tục va chạm với một ô tô của người dân đậu trên vỉa hè trước nhà.

Vụ tai nạn khiến hai vợ chồng ông L. bị thương rất nặng. Dù đã được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu nhưng cả hai đều không qua khỏi.

Nhận tin báo, Công an xã Phù Mỹ phối hợp cảnh sát giao thông và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai ghi nhận hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai, cho hay qua ghi nhận trên địa bàn, thời gian gần đây nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng dẫn tới chết người có nguyên nhân từ việc người lái xe thiếu cẩn trọng khi tham gia giao thông.

Thượng tá Quỳnh khuyến cáo người dân khi đi xe máy trên đường, đặc biệt là đường quốc lộ, đường có nhiều xe qua lại, cần quan sát kỹ phương tiện phía trước và phía sau trước khi quyết định chuyển làn hoặc rẽ để đảm bảo an toàn.

Tác giả: Tấn Lực

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ