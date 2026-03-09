Liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn nghiêm trọng

Vào hồi 12h08’, ngày 8/3, tại Km 536 đường Hồ Chí Minh thuộc thôn Ngù Xẻ, xã Thành Lập, tỉnh Thanh Hóa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 36C.148.xx kéo theo sơmirơmooc biển kiểm soát 36R-026.xx do anh P.V.N, sinh năm1982, trú tại xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa điều khiển.

Vụ tai nạn khiến 2 người thương vong tại Bỉm Sơn

Đã va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 36R2-37xx do anh T.C.T, sinh năm 1992, trú tại xã Thành Lập, tỉnh Thanh Hóa điều khiển lưu thông hướng ngược chiều.

Vụ tai nạn giao thông đã làm anh T.C.T tử vong tại chỗ, 02 phương tiện hư hỏng. Nguyên nhân ban đầu xác định anh P.V.N điều khiển xe ô tô đi không đúng làn đường gây tai nạn giao thông. Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, giải quyết theo quy định.

Vụ tai nạn trên đường Hồ Chí Minh khiến anh T. tử vong

Theo đó, vào khoảng 09h45 ngày 24/2, tại khu vực ngã tư thuộc km 291+200 đường Quốc lộ 1, thuộc phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 36H-025.xx/36R-028.xx do anh N.X.P, sinh năm 1988, trú tại xã Yên Phú, tỉnh Thanh Hóa điều khiển.

Va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 36H9-11xx do ông L.V.T, sinh năm 1958, trú tại xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa điều khiển chở theo vợ phía sau là bà V.T.T, sinh năm 1959, trú cùng địa chỉ.

Vụ tai nạn giao thông đã làm bà V.T.T tử vong tại chỗ, ông L.V.T bị thương; xe mô tô hư hỏng. Nguyên nhân ban đầu xác định anh N.X.P điều khiển xe ô tô không giảm tốc độ gây tai nạn giao thông. Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, giải quyết theo quy định.

Vào hồi 14h43’ ngày 18/2/2026, tại Ngã tư đường Vành đai ven biển giao Quốc lộ 10, thuộc thôn Hùng Tiến, xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ giữa xe ô tô biển kiểm soát 36C-264.xx do anh L.V.T sinh năm 1983, trú tại xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa điều khiển đã va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 36B5-702.xx do ông T.Đ.V, sinh năm 1960, trú tại xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa điều khiển.

Vụ tai nạn giao thông đã làm ông T.Đ.V tử vong tại chỗ, 2 phương tiện hư hỏng. Nguyên nhân ban đầu xác định anh T điều khiển xe ô tô không chú ý quan sát, không giảm tốc độ và nhường đường theo quy định gây tai nạn giao thông. Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, giải quyết theo quy định.

Qua vụ việc trên, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục khuyến cáo người dân phải chấp hành nghiêm các quy định của Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Khi tham gia giao thông cần tập trung chú ý, phải giảm tốc độ đến mức an toàn và nhường đường khi đi đến khu vực ngã 3, ngã 4, nơi các tuyến đường giao nhau; Không được phóng nhanh, vượt ẩu, chạy quá tốc độ.

Phải chú ý quan sát khi tham gia giao thông; Phải giữ khoảng cách an toàn, không di chuyển vào khu vực điểm mù của các phương tiện xe ô tô, nhất là các loại xe ô tô vận tải lớn; Đã uống rượu bia, tuyệt đối không điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Vì bình yên, hạnh phúc trên mỗi tuyến đường, đề nghị mỗi công dân tự giác, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

