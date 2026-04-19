Xe đa dụng 7 chỗ giá rẻ cạnh tranh khốc liệt

Toyota có Veloz Cross, Avanza Premio; Honda có BR-V; Mitsubishi có Xpander; Hyundai có Stargazer; Kia có Carens... Mức giá phổ biến trên dưới 600 triệu đồng/chiếc.

Ở phân khúc xe điện, VinFast Limo Green niêm yết với giá 749 triệu đồng và đang được giảm khoảng 6%, đưa giá xuống dưới 700 triệu đồng.

Mẫu xe Stargazer bản mới cải tiến của Hyundai có thiết kế mới nhưng giá cao nên chưa hút khách

Do giá bán giữa các mẫu xe không chênh lệch nhiều, các hãng phải cạnh tranh bằng khuyến mãi, thiết kế và công nghệ. Hyundai Stargazer từng gây tranh cãi vì thiết kế khác biệt, dù giá thấp nhưng không thu hút khách, doanh số mỗi tháng chỉ vài trăm xe. Do đó, hãng xe này đã phải thay đổi thiết kế và phiên bản mới đã được cải tiến đáng kể, dù vẫn chưa tạo đột phá.

Theo anh Trịnh Văn Thành - chủ showroom ô tô tại phường Tân Bình, TP HCM - mẫu Stargazer mới dù có thiết kế dễ nhìn hơn nhưng giá cao hơn, trong khi trang bị chưa nổi bật, nên khó cạnh tranh với các mẫu xe Nhật trong cùng tầm giá hơn 600 triệu đồng.

Trong khi đó, Mitsubishi dự kiến đưa Xpander bản hybrid về Việt Nam, Suzuki sẽ thay đổi thiết kế và nâng cấp trang bị cho mẫu XL7 với mức giá dự kiến khoảng 700 triệu đồng.

Áp lực cạnh tranh khiến các hãng liên tục tung ưu đãi. Toyota hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho Veloz Cross và Avanza Premio, tặng một năm bảo hiểm thân vỏ; Kia Carens giảm giá nhẹ còn 569 triệu đồng. Ngoài ra, nhiều mẫu xe còn được tặng phiếu nhiên liệu hoặc gói bảo dưỡng.

Tác giả: L.Giang

Nguồn tin: Báo Người Lao Động