Cách đơn giản xác định xem xe của bạn có phù hợp với xăng E10 hay không

Từ ngày 1/6/2026, toàn bộ xăng không chì trên thị trường Việt Nam chuyển sang xăng sinh học E10 theo Thông tư 50/2025/TT-BCT. Quyết định này đang khiến nhiều người không biết chiếc xe của mình đang sử dụng hàng ngày có phù hợp với loại xăng E10 này hay không?

Để giải đáp thắc mắc này, dưới đây là 3 cách đơn giản để bạn có thể biết chiếc xe của mình có phù hợp với xăng E10 hay không?

1. Mở nắp bình xăng và đọc nhãn dán phía trong

Nhiều mẫu xe hiện nay có dán nhãn để người dùng biết được các loại nhiên liệu phù hợp cho xe. Ảnh: National World

Phía sau nắp bình xăng, các nhà sản xuất thường dán nhãn ý những loại nhiên liệu phù hợp cho từng xe. Nếu có dòng chữ "Up to E10", "E10" hoặc "Ethanol (E10)", xe của bạn hoàn toàn sử dụng được xăng E10.

2. Tra cứu sách hướng dẫn sử dụng

Bạn mở sách hướng dẫn sử dụng xe và tìm mục "Nhiên liệu khuyến nghị" (Fuel Recommendation).Nếu thông số ghi "E10 compatible" hoặc "Unleaded petrol with up to 10% ethanol", bạn có thể đổ xăng E10 mà không phải suy nghĩ.

Khuyến cáo về nhiên liệu trong sách hướng dẫn sử dụng của xe Toyota Yaris Cross 2024.

Nếu bạn không có sách hướng dẫn sử dụng thì có thể lên website chính hãng để tải bản mềm của sách hướng dẫn.

Trong trường hợp bạn không tìm thấy các tài liệu này thì có thể liên hệ với đại lý chính hãng gần nhất để được tư vấn và giải đáp một cách chính xác nhất.

3. Xem xét theo đời xe và thương hiệu

Đối với xe ô tô: Đa số các dòng ô tô sản xuất từ năm 1990 trở đi đều tương thích với E10, và bắt buộc với các xe từ năm 2011 trở lên.

Hầu hết các xe máy sản xuất từ năm 2010 đến nay của Honda và Yamaha đều được thiết kế để chạy tốt với xăng E10.

Đại diện Toyota Việt Nam (TMV) cho biết, các dòng xe của hãng đều tương thích với các dòng xăng RON 95-V, E5 RON 92 và E10, bao gồm xe mới cũng như xe đã qua sử dụng được sản xuất trong và sau năm 1997.

Với xe máy: Các hãng lớn như Honda (Vision, Air Blade, SH, Lead, Wave Alpha...) hay Yamaha (Sirius, Exciter, Janus...) sản xuất từ năm 2010 đến nay đều được thiết kế để chạy tốt với xăng E10.

Tác giả: Bảo Linh

Nguồn tin: Báo VOV