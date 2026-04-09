Xe 7 chỗ đồng loạt giảm giá mùa du lịch hè

Xpander giữ ngôi vương MPV, giá hấp dẫn tháng 4. Ảnh đại lý

MPV cỡ nhỏ: “chiếc xe gia đình” cạnh tranh khốc liệt

Trong nhóm MPV cỡ nhỏ, Mitsubishi Xpander tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu. Mẫu xe Nhật Bản không chỉ giữ ngôi đầu về doanh số với hơn 2.400 xe bàn giao trong hai tháng đầu năm 2025, mà còn duy trì sức hút nhờ các gói ưu đãi đáng kể.

Trong tháng 4, khách hàng mua Xpander được tặng phiếu nhiên liệu trị giá 53–75 triệu đồng, đưa giá khởi điểm bản MT xuống khoảng 511 triệu đồng. Phiên bản cao cấp Xpander Cross sau ưu đãi còn 644 triệu đồng – mức giá cạnh tranh trong phân khúc xe đa dụng.

Toyota cũng gia tăng sức ép khi áp dụng ưu đãi cho bộ đôi Veloz Cross và Avanza Premio. Người mua được hỗ trợ 100% phí trước bạ kèm quà tặng, tổng giá trị lên tới 98–114 triệu đồng. Dù vậy, xét về doanh số, Xpander vẫn cho thấy lợi thế rõ rệt.

Honda BR-V góp mặt với chính sách hỗ trợ 50% phí trước bạ, giúp khách hàng tiết kiệm khoảng 31–35 triệu đồng. Trong khi đó, Hyundai Stargazer gây chú ý với mức giảm sâu tới 107 triệu đồng, đặc biệt áp dụng cho xe sản xuất năm 2025. Kia Carens giảm nhẹ hơn, khoảng 10 triệu đồng ở một số phiên bản.

Ở phân khúc MPV cỡ lớn, Kia Carnival – mẫu xe được ưa chuộng nhờ không gian rộng rãi, tiện nghi – cũng điều chỉnh giá từ 20-45 triệu đồng, mức cao nhất thuộc về bản Signature 7 chỗ.

Hyundai Palisade Hybrid - kết hợp mạnh mẽ và tiết kiệm. Ảnh đại lý

SUV 7 chỗ: Sang trọng và hành trình dài hơn

Không chỉ MPV, phân khúc SUV 7 chỗ cũng ghi nhận nhiều động thái kích cầu. Mitsubishi Destinator giảm 35 triệu đồng, đưa giá về khoảng 745–820 triệu đồng.

Đáng chú ý là hai mẫu SUV Hàn Quốc ở nhóm cao cấp. Hyundai Santa Fe có tổng ưu đãi lên tới 220 triệu đồng, đưa giá khởi điểm xuống dưới 1 tỷ đồng – mức hiếm thấy trong phân khúc SUV gia đình.

Hyundai Palisade, mẫu SUV cỡ lớn, cũng giảm tới 200 triệu đồng, đưa giá thực tế sau khuyến mãi còn từ 1,269 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Kia Sorento Plug-in Hybrid thế hệ cũ tham gia cuộc đua với mức ưu đãi lên đến 110 triệu đồng.

Thời điểm vàng để sở hữu xe 7 chỗ

Tháng 4 được xem là thời điểm thuận lợi để sở hữu xe 7 chỗ, không chỉ nhờ mức giá cạnh tranh mà còn gắn với nhu cầu thực tế trong mùa du lịch: từ những chuyến đi gia đình đến phương tiện phục vụ kinh doanh dịch vụ.

Với thiết kế ba hàng ghế rộng rãi, xe 7 chỗ không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là không gian gắn kết các thế hệ trên mỗi hành trình.

Tuy vậy, phần lớn ưu đãi hiện nay áp dụng cho xe sản xuất năm 2025. Một số mẫu giảm sâu có thể rơi vào tình trạng khan hàng, hạn chế lựa chọn về màu sắc và phiên bản. Vì thế, người mua nên tìm hiểu kỹ thông tin tại đại lý và cân nhắc nhu cầu sử dụng trước khi quyết định.

Tác giả: Công Khanh

Nguồn tin: baovanhoa.vn